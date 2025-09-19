El COI recuerda que "las organizaciones deportivas" de su movimiento deben mantener "la neutralidad política"

El Comité Olímpico Internacional (COI) reiteró este viernes que el "deporte debe seguir siendo un faro de esperanza en un mundo sacudido por el conflicto y la división" y pidió igualmente a todas "la organizaciones deportivas" que forman parte de su movimiento su obligación de mantener "la neutralidad política", mostrando además su preocupación por "el boicot y la cancelación de competiciones debido a tensiones políticas".

"En un mundo sacudido por el conflicto y la división, la Comisión Ejecutiva del COI se mantiene firme en su convicción de que el deporte debe seguir siendo un faro de esperanza, una fuerza que une al mundo entero en una competición pacífica. Esto es fundamental para el Movimiento Olímpico y se deriva de los Principios Fundamentales del Olimpismo", expresó el COI en un comunicado.

Anillos Juegos Olímpicos

El organismo, que no cita en ningún lo que está sucediendo en Palestina ni en Ucrania, lamentó que actualmente existan "numerosas guerras y conflictos que afectan a millones de personas inocentes en el mundo". "Cada víctima de una guerra es demasiada. El COI cree firmemente que las diferencias entre las naciones deben resolverse mediante el diálogo, no la violencia", advirtió.

En este sentido, confesó estar "preocupado por la interrupción de las competiciones en todo el mundo, la restricción del acceso de los deportistas a los países anfitriones y el boicot y la cancelación de competiciones debido a tensiones políticas". "Estas acciones privan a los deportistas de su derecho a competir pacíficamente e impiden que el Movimiento Olímpico demuestre el poder del deporte", expresó.

"neutralidad política"

"La Carta Olímpica reconoce que el deporte se desarrolla en el marco de la sociedad y que las organizaciones deportivas del Movimiento Olímpico deben mantener la neutralidad política. Además, la ONU, mediante resoluciones de su Asamblea General, han reafirmado reiteradamente la autonomía del deporte y la neutralidad del COI. Estas resoluciones son más que simbólicas: son un llamado a proteger el espacio sagrado del deporte de las divisiones mundiales", añadió.

Para el organismo que preside Kirsty Coventry, "la capacidad de unión del deporte quedó demostrada innegablemente" en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, donde los deportistas de los territorios de los 206 Comités Olímpicos Nacionales y el Equipo Olímpico de Refugiados "convivieron en armonía en la Villa Olímpica y compitieron pacíficamente en el terreno de juego", aclarando que, "bajo este espíritu, se compromete a encontrar una vía para que todos los CON participen con sus deportistas en los Juegos Olímpicos de la Juventud" que acogerá Dakar el año que viene.

@iocmedia Bandera de los Juegos Olímpicos

Finalmente, el Comité Ejecutivo del COI anunció la creación de "un Grupo de Trabajo sobre la Protección de los Principios Fundamentales del Olimpismo", cuya misión será "garantizar que el COI, los Juegos Olímpicos y el deporte se mantengan políticamente neutrales y puedan cumplir su misión de unir al mundo en una competición pacífica". "Los deportistas tienen una oportunidad excepcional de mostrar los valores olímpicos y ejercer como embajadores de la paz, de acuerdo con los Principios Fundamentales del Olimpismo", sentenció.