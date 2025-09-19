Pilar Alegría, portavoz del Gobierno en COPE: "No está en absoluto en duda que España participe en el Mundial"

La cancelación de la última etapa de la Vuelta a España y las protestas durante otras jornadas durante la ronda española por la presencia en el pelotón del equipo Israel-Premier Tech ha abierto del debate sobre si España debería ausentarse del próximo Mundial en caso de que la selección israelí consiguiese la clasificación para el torneo.

EFE La seleccion española celebra su tercer gol contra Turquía

Una polémica que viene precedida por la decisión que ha tomado de RTVE de retirar a España de Eurovisión si Israel participase en la próxima edición del festival. El Consejo de Administración de RTVE aprobó la propuesta que se llevará a cabo si la Unión Europea de Radiodifusión (UER), quien se encarga de la organización, no expulsa a Israel del certamen.

Sin embargo, Pilar Alegría, Ministra de Educación, ha querido dejar claro en COPE que ambos temas "son cuestiones diferentes" y que la participación de la selección española "no está en duda".

"Creo que estamos hablando de cuestiones diferentes y no podemos adelantar tantas pantallas porque, desde luego, no está en absoluto en duda la participación de la selección española en el Mundial. Todavía se está jugando la clasificación, pero hay que recordar que Israel lleva más de 25 años sin participar en el torneo porque no ha conseguido clasificarse", explicaba la Ministra en el micrófono de Jesús Zamora.

Y para finalizar, Pilar Alegría decía: "Ahora estamos trasladando a los comités olímpicos y a las federaciones internacionales que adopten, al menos, la misma decisión que adoptaron frente a la invasión de Rusia a Ucrania cuando apartaron de las competiciones a los equipos y deportistas rusos".