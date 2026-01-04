Decenas de béticos, con problemas para regresar a Sevilla por la cancelación de un tren en Atocha: "Cuéntaselo a mi jefe..."

Decenas de seguidores del Betis se quedaron este domingo por la noche sin poder regresar desde Madrid a Sevilla por una avería en el tren de las 21.00 horas de la compañía Ouigo, que debía salir de la estación de Atocha.

Los hinchas del Betis, tras presenciar en el estadio Bernabéu, el partido de LaLiga EA Sports frente al Real Madrid, se trasladaron a la estación de Atocha donde comprobaron que su tren con destino a Sevilla se había cancelado.

Fuentes de la compañía Ouigo comunicaron a los viajeros, que mostraban su desazón en redes, que “a través del correo electrónico asociado a la reserva y vía WhatsApp, se ha informado a todos los pasajeros sobre la cancelación y sobre las opciones disponibles, que incluyen viajar en otro tren o solicitar el reembolso del importe de los billetes, además de una compensación adicional del 200 % del importe del billete”.

Fuentes del Real Betis dijeron a Efe que se encuentran pendientes de la incidencia, porque incluso algún empleado del club tenía previsto desplazarse en ese tren.

Según informa el Betis, “algunos aficionados han optado por alquilar un coche y regresar a Sevilla” y otros esperar a este lunes y acceder a las alternativas ofrecidas por Ouigo de optar por otro tren y obtener la compensación estipulada en este tipo de incidencias.