¿Le parecería bien que su equipo se retire de competiciones europeas por boicotear a Israel?

El portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, ha afirmado que "en su momento" se valorará solicitar que España no acuda al Mundial de Fútbol de 2026 si va Israel después de que este jueves RTVE haya acordado retirarse de Eurovisión el año que viene en el caso de que participa este país.

Patxi López, en una rueda de prensa en el Congreso, ha llamado a todas las sociedades deportivas a "excluir" a Israel de las competiciones como se hizo con Rusia tras invadir Ucrania.

Ha subrayado así que van a solicitar a quien decida sobre la participación de los países en las competiciones que veten a Israel: "es lo que estamos haciendo en este momento, luego ya valoraremos", ha insistido al referirse a si reclamarán que España se descuelgue del Mundial de Fútbol, que se celebrará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El portavoz considera que no participar en eventos deportivos o en Eurovisión "abrirá los ojos a mucha gente", también a la sociedad israelí, y por eso es una decisión "que debe ampliarse a otros eventos".

Mundial de Fútbol de 2026

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha considerado este martes que las federaciones y los organismos deportivos internacionales deberían excluir a Israel de las competiciones, como se hizo con Rusia en 2022 tras el ataque a Ucrania.

Preguntada por la participación de España en el Mundial de Fútbol si juega Israel o por el inicio del próximo Tour de Francia en Barcelona, Alegría ha pedido no adelantar pantallas y ha evitado hablar sobre qué postura debería adoptar España.

Pero ha insistido en que los organismos deportivos internacionales deben decidir si continúan dando "normalidad a la participación de un país que está cometiendo una masacre, un genocidio" o se usa la misma vara de medir y se excluye a Israel.

"El deporte ni es ni puede ser una isla independiente de lo que sucede en el mundo real, y más cuando ese mundo real nos habla de que se están arrasando los derechos humanos", ha manifestado en la rueda de prensa en el Consejo de Ministros, donde ha pedido atender al "clamor popular".

A su juicio, Alegría ha vuelto a elogiar las protestas registradas durante la Vuelta Ciclista, donde la ciudadanía española se ha convertido "en la voz y la conciencia de Europa".