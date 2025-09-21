El Ceuta consigue tres puntos importantes ante un Zaragoza que no conoce la victoria

El Ceuta salió airoso este domingo en el 'partido de los necesitados' al doblegar por 1-0 al Real Zaragoza, en un encuentro en el que se vieron las caras dos equipos que han comenzado con mal pie la competición y que se decidió con un gol de Marcos Fernández mediado el segundo periodo.

El equipo ceutí afrontaba el compromiso con la intención de seguir haciéndose fuerte en casa tras su victoria sobre el Huesca (2-1) ante un rival que llegaba con muchas urgencias.

De salida, el Ceuta sólo hizo dos movimientos en la alineación con la entrada en defensa de Diego González y Almenara, mientras que Gabi Fernández introdujo hasta cuatro novedades en su equipo titular con respecto a su último partido con la titularidad de Sebastián, Keidi Bare, Tasende y Radovanovic.

El Ceuta llevó la iniciativa en el juego. A los catorce minutos Adri Rodríguez evitó, con una mano, que un remate de Kuki Zalazar se convirtiera en el primer tanto del partido, mientras que el rechace lo estrelló el defensa Almenara en el larguero.

Los locales llevaban el peso del encuentro, marcado por las altas temperaturas, y con un equipo maño que veía cómo su portero salvó nuevamente el primer gol local tras un remate cruzado de Koné a los 26 minutos que desvió a corner.

Mientras tanto, el portero del equipo ceutí era un mero espectador hasta que a los 34 minutos una falta en la frontal del área la lanzó Sebas Moyano rozando el larguero en el primer acercamiento visitante.

La segunda parte ofreció a un Real Zaragoza que dio un paso al frente y que pudo lograr el primer gol a los nueve minutos con un disparo de Sebas Moyano que desvió Guille Vallejo.

Sin embargo, cuando mejor parecía que estaba el equipo visitante, llegó el gol local con un remate desde la frontal de Marcos Fernández ajustado a la base del palo derecho que sorprendió al cancerbero visitante.

Tras el gol, el Zaragoza quiso pero no supo reaccionar ante un Ceuta que aguantó bien el tipo en defensa.

El partido no ofreció momentos de peligro en los instantes finales, llegándose a la conclusión con la victoria de un Ceuta que se sigue asentando en la categoría.

Con independencia del resultado, el partido pasará a la historia, ya que el conjunto maño visitó por última vez la ciudad en encuentro oficial el 13 de enero de 1946 para enfrentarse al entonces Sociedad Deportiva Ceuta, cayendo derrotado por 3-0.

ficha del partido

Ceuta: Guille Vallejo; Almenara (Capa, min.85), Matos, Carlos Hernández, Diego González; Youness (Bodiger, min. 68), Rubén Díez, Kuki Zalazar (Anuar, min. 68); Koné (Salvi Sánchez, min. 85), Aisar (Cristian, min. 78) y Marcos Fernández.

Zaragoza: Adri Rodríguez; Sebastián (Francho. min. 46), Tasende, Saidú, Radovanovic; Paulino (Valery, min. 73), Paul, Keidi Bare, Sebas Moyano; Kodro (Pau Sans, min. 65) y Dani Gómez (Bazdar, min. 65).

Gol: 1-0, M.66: Marcos Fernández.

Árbitro: Alejandro Ojaos Valera (Comité Murciano). Mostró cartulina amarilla a los locales Marcos Fernández (m. 6), Kuki Zalazar (m. 23), Carlos Hernández (m.29), Youness (m. 35) y Koné (m.48), así como a los visitantes Sebastián (m.12) y Paulino (m.36).

Incidencias: Partido de la sexta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Alfonso Murube con la asistencia de unos 5.200 espectadores, de ellos cerca de medio centenar del equipo visitante. El exjugador ceutí Mohamed Alí 'Nayim' protagonizó el saque de honor al cumplirse el trigésimo aniversario del gol que marcó desde el centro del campo en la final de la Recopa de Europa y que le dio el título al Zaragoza ante el Arsenal.