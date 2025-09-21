Gabi asume la culpa de la mala situación del Zaragoza: "Hoy no se salva ninguno"

El entrenador del Real Zaragoza, Gabi Fernández, dijo este domingo que el único responsable de la derrota de su equipo en el campo del Ceuta (1-0) es él, a pesar de que tiene claro que en el encuentro "no se salva ninguno". En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico del conjunto maño afirmó que fue "el peor encuentro de la temporada" de su equipo, "sobre todo en el primer tiempo".

"El responsable único soy yo porque por errores míos no hemos entrado al partido como debíamos. No hemos sido capaces de reaccionar, pero mi planteamiento de partido no ha surtido efecto en el primer tiempo y cuando un equipo llega con dudas al encuentro la responsabilidad es del entrenador", insistió.

EFE Gabi Fernández durante su presentación como entrenador del Zaragoza.

El preparador del Zaragoza destacó que "a medida que pidas tiempo se va acabando", en relación a la trayectoria de su equipo en este arranque liguero, por lo que subrayó que tienen "muchísimo que mejorar, desde los utilleros hasta el entrenador, para competir mejor". Gabi Fernández, pese a ello, se mostró seguro de que se van "a levantar".