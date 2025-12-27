Manolo Sanchís, exfutbolista y excapitán del Real Madrid: "No vendería a Vinicius; su parte futbolística compensa la problemática que genera"

El Real Madrid cerró 2025 con una victoria sin brillo contra el Sevilla en el Santiago Bernabéu. Xabi Alonso y sus jugadores siguen generando dudas, pero el foco se centró en Vinicius. El brasileño fue pitado por parte del público, especialmente cuando fue sustituido en el minuto 83.

900/Cordon Press Momento del cambio de Vinicius en el Real Madrid-Sevilla

VINICIUS TERMINA EL AÑO SEÑALADO

Los silbidos comenzaron tímidamente con algunos errores y se intensificaron en el momento de ser cambiado por Gonzalo García. Vinicius, que llevaba el brazalete de capitán, tardó en abandonar el terreno de juego. Momento en el que los pitos no cesaron e incluso crecieron, como castigo a su discreta actuación y su racha de 14 partidos sin marcar.

Pero la cosa no terminó ahí. A la finalización del encuentro, el '7' del Madrid cambió su foto de perfil en Instagram (de una imagen con la camiseta del Real Madrid a otra con la selección de Brasil) y publicó unas fotos del partido acompañadas solo de tres puntos suspensivos. Un gesto que ha sido interpretado como una pataleta por los pitos recibidos.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press ha habido uno que le ha toreado, en público, en medio de la Plaza de las Ventas

¿RENOVARÍA MANOLO SANCHÍS A VINICIUS?

Paco González preguntó el pasado 20 de diciembre en Tiempo de Juego a Manolo Sanchís si vendería o renovaría a Vinicius. Y el exfutbolista y excapitán del Real Madrid fue muy claro con su opinión. "Vinicius no es un jugador que acabe de llegar al equipo y que nos pueda sorprender. Es un jugador que sabemos cómo es, con sus virtudes y defectos. Y todos sabemos lo que tenemos por delante", empezó diciendo.

Y agregaba: "Para mí como jugador es indispensable. No es que sea importante, es indispensable. Es un futbolista especial que tiene una calidad muy, muy poco común. Y que si lo pones en el mercado de fichaje, no dura ni cinco menos".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Momento del enfado de Vinicius cuando fue cambiado en el Clásico

Sin embargo, Manolo Sanchís no se olvidaba de la parte problemática del brasileño y comentaba: "Esa parte de Vinicius que es un poco más difícil, no creo que sea suficientemente importante para prescindir de su calidad deportiva. Está bien intentar hablar con él y corregirle, pero todos acabamos tirando al monte".

Y para finalizar, señalaba: "Y si me preguntas… pues yo no lo vendería. Me compensa personalmente el Vinicius futbolista, teniendo en cuenta que también hay un Vinicius problemático".