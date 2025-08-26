Alcaraz desvela el por qué de su nuevo peinado: "Para ser honesto..."

El tenista murciano Carlos Alcaraz debutó con victoria en el US Open ante el tenista local Reilly Opelka. Alcaraz se deshizo del norteamericano en tres sets (6-4, 7-5 y 6-4) en 2 horas y 5 minutos.

Al término del encuentro, Alcaraz se mostró satisfecho por la manera en que supo gestionar el resto frente a los potentes saques de Opelka, un rival al que nunca antes se había enfrentado: "Sientes que nada depende de ti, que todo depende de él. Debes mantener la concentración, meter la mayor cantidad posible de restos y tratar de estar en el peloteo, jugar y buscar la victoria".

segunda ronda

Alcaraz se enfrentará en segunda ronda con el italiano Mattia Bellucci. Contra Bellucci, Alcaraz deberá sacudirse los fantasmas de 2024, cuando se estrelló contra el holandés Botic Van de Zandschulp, en ese momento número 74 del mundo. Fue una de las derrotas más dolorosas de la carrera del murciano, igualando su peor resultado en un 'grand slam'.

@usopen Alcaraz asegura que no está bien mentalmente

nuevo peinado

Además de la victoria, el partido de Alcaraz fue noticia por el look que presentó el tenista murciano. El español se presentó en la pista con el pelo totalmente rapado. Un peinado que ya llamó la atención anoche durante El Partidazo de COPE con Joseba Larrañaga, e incluso bromearon al calificarle como "un marine"

Al término del partido, y todavía sobre la pista, Alcaraz preguntó al público sobre su nuevo look: "Tengo que preguntarles a todos si les gusta el nuevo corte de pelo. ¿Les gusta?"

Pregunta que fue recibida por una ovación, a lo que él respondió entre risas: "Creo que les gusta".

explicación

En la rueda de prensa postpartido, como no podía ser de otra manera, le preguntaron a Alcaraz por su nuevo peinado, y esta fue la explicación que dio el tenista murciano: "Sentía que mi cabello estaba realmente largo y antes del torneo quería cortármelo. De repente, mi hermano no entendió el funcionamiento de la máquina, él lo cortó y la única forma de solucionarlo era raparme y así fue"

US Open Carlos Alcaraz con su nuevo look para el US Open

En París fue con su peluquero de confianza, pero bromeó al señalar que Estados Unidos estaba muy lejos. A pesar de esta nueva presencia física de Alcaraz, él mismo reconoció que "para ser honesto, no es tan malo, supongo" y confió en que "el pelo crece, y en unos días todo va a estar bien".