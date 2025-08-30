El Barça respira con la rodilla de Gavi

Buenas noticias para el Barcelona y para Gavi. El canterano se hizo daño en la rodilla derecha en el entrenamiento de este viernes. Se trata de la misma articulación en la que sufrió una rotura de cruzado con la selección española que le tuvo un año de baja. Rápidamente la preocupación corrió en el seno de la entidad, pero finalmente todo ha quedado en un susto.

El centrocampista se ha sometido a pruebas médicas, en la mañana de este sábado, y estás han determinado que no sufre ningún tipo de lesión grave. Se trata simplemente de unas molestias que le harán perderse el encuentro de este domingo ante el Rayo Vallecano y que por precaución le tendrán unos días de baja. El jugador había sido convocado por Luis de la Fuente para la selección.