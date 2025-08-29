Vuelven Carvajal y Rodrigo para llevar a España al Mundial; debuta Jesús Rodríguez

Los regresos del centrocampista Rodri Hernández (Manchester City) y del defensa Dani Carvajal (Real Madrid) y la convocatoria del extremo Jesús Rodríguez (Como 1907) son las principales novedades en la lista de 26 futbolistas del seleccionador nacional masculino Luis de la Fuente para los partidos ante Bulgaria y Turquía de clasificación para el Mundial de 2026.

Rodri y Carvajal vuelven a la actual campeona de Europa tras superar sus respectivas graves lesiones de rodilla que les dejaron prácticamente en blanco la temporada pasada, mientras que Rodríguez, habitual de las categorías inferiores y que este verano ha dejado el Real Betis, se estrena en una convocatoria con la absoluta. Son baja por lesión varios hombres habituales como Alex Baena, Samu Aghehowa y Ayoze Pérez. Joan García tendrá que seguir esperando su oportunidad.

España jugará la próxima semana sus dos primeros partidos de clasificación para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México de 2026 contra Bulgaria, el 4 de septiembre en Sofía, y ante Turquía el día 7 en Konya. La concentración se iniciará el lunes 1 de septiembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Lista de Convocados

Porteros: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic de Bilbao) y Alex Remiro (Real Sociedad).

Defensas: Pedro Porro (Tottenham), Dani Vivian (Athletic de Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelona), Dean Huijsen y Dani Carvajal (Real Madrid), Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Chelsea) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Centrocampistas: Fabian Ruiz (PSG), Martin Zubimendi y Mikel Merino (Arsenal), Pedri, Gavi y Fermín López (Barcelona) y Rodrigo (Manchester City)

Delanteros: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Morata y Jesús Rodríguez (Como), Ferran Torres, Dani Olmo y Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic de Bilbao) y Yeremy Pino (Villarreal).