El Barça arropa a Ter Stegen

El FC Barcelona ha publicado este jueves el documental 'Ter Stegen: El capitán está de vuelta', en el que se hace un repaso de todo el proceso de recuperación del guardameta alemán, después de la rotura completa del tendón rotuliano que sufrió en su rodilla derecha en el choque del pasado 22 de septiembre frente al Villarreal, que le mantuvo siete meses alejado de los terrenos de juego, pero de la que ya está completamente recuperado, sintiéndose "mejor que nunca".

"Con una lesión siempre se sufre, pero fueron siete meses que, en general, fueron muy complicados en muchas facetas, no solo a nivel profesional sino también a nivel personal. También me sirvió para conocerme a mi mismo, incluso mejor que antes o de lo que me conocía antes. Fue muy positivo darme cuenta de lo que soy capaz y me siento mejor que nunca", ha afirmado el guardameta blaugrana.

Durante el documental, emitido por Barça One, se pueden observar imágenes inéditas del proceso de recuperación del cancerbero alemán, acompañado por el cuerpo médico del club catalán, liderado por el doctor Ricard Pruna, que han sido un gran apoyo para el portero alemán, habiendo formado una relación "muy especial" y que nunca olvidará.

Cordon Press El Barça tuvo que fichar a Szczesny para suplir al lesionado Ter Stegen.

Ter Stegen tuvo que afrontar todo este proceso de recuperación tras una jugada en el encuentro de LaLiga EA Sports del pasado 22 de septiembre frente al Villarreal CF, una acción "bastante frecuente" en los entrenamientos para el portero alemán, quien ya notó que "algo no iba bien" cuando observó su rodilla derecha.

"Sacaron el córner, bloqueé el balón en el aire y recibí un pequeño toque por detrás, pero nada fuera de lo normal. Es una situación que experimento dos o tres veces en cada entretenimiento. Es una situación bastante frecuente para mí. Y por desgracia, en este caso todo se torció, pese a que no sabía muy bien el alcance que tendría, porque no me sentía del todo mal. Miré hacia abajo y ahí ya me di cuenta de que algo no iba bien", explicó.

Europa Press Ter Stegen se lesionó ante el Villarreal

Tras varios meses de recuperación, Ter Stegen regresó al césped para volver a entrenar, volviendo a tocar balón, en la que considera que es la "mejor sensación" que puede vivir un guardameta. "Al final, lo que quieres hacer es atrapar la pelota, ponerte los guantes. Me sentía como un portero, y bueno, la primera vez fue muy agradable porque a pesar de que eran movimientos cortos, muy controlados, es probablemente la mejor sensación como portero", definió.

Regresó a disputar un encuentro este año, frente al Real Valladolid, siete meses después de su lesión en Villarreal, regresando con un triunfo importante (1-2) de cara a la lucha por el título que acabaría logrando el equipo de Hansi Flick, aunque solo volvió a disputar un partido más, ya que el técnico alemán siguió optando por el polaco Wojciech Szczesny, titular en el tramo final de la temporada tras aparcar su 'jubilación'.

Cordon Press Ter Stegen, durante el Valladolid - Barcelona en el que regresó tras su lesión.

El Barça arropa a su portero

La presentación del documental coincide con la decisión de Joan García de marcharse a la Premier League y no al Barcelona, como ha venido contando Quique Iglesias. El club arropa a su capitán, que no vive días fáciles tras enterarse de que los azulgranas querían al meta del Espanyol como titular. Además, ha sufrido una campaña en las redes sociales de desprestigio con el hastag #TerStegenout con vídeos e imágenes de sus peores momentos en sus 11 años en la entidad.

El portero alemán no tiene intención de irse del Barcelona, por ahora, y tiene contrato hasta 2028. Está muy convencido de su nivel y su rendimiento tras superar la grave lesión de rodilla.