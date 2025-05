Ter Stegen vuelve en Valladolid

El portero alemán no jugaba un partido desde que se lesionó en Villarreal a finales de septiembre.

Publicado el 02 may 2025, 14:02

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que se toma muy en serio el partido de este sábado contra el recién descendido Real Valladolid porque cree que en este tipo de partidos, contra un rival de la zona baja ya sin nada en juego y en medio de una eliminatoria europea, es cuando "puedes perder" LaLiga, si bien reconoce que habrá rotaciones y ha desvelado que, tras lesionarse en septiembre del año pasado, regresará al equipo para defender la portería el capitán Marc-André ter Stegen.

"Es nuestro trabajo volver a LaLiga, es lo más importante porque este título es el más honesto, tienes que jugar toda la temporada al máximo nivel. Por eso es muy importante. Da igual dónde vayan a jugar el año que viene, ahora están en LaLiga y les respetamos, porque es muy importante ganar estos partidos. Puedes perder LaLiga en estos partidos. En la primera vuelta sufrimos contra Las Palmas y Leganés y el equipo sabe lo importantes que son estos partidos", aseguró en rueda de prensa.

Pese a esta importancia que le da a un partido trampa, no esconde que hará rotaciones para, también, evitar lesiones. "Creo que el partido contra el Inter demuestra también que había jugadores cargados, como Koundé, que terminó lesionado. Tenemos que mirar los números, vamos a tener en cuenta quién necesita descansar y nos vamos a ocupar de ello. Vienen días importantes para la temporada y vamos a hacer rotaciones, por supuesto. Todos los que puedan jugar van a viajar con nosotros. Es importante, todos necesitan la energía positiva de todos", manifestó.

Flick cree que todavía tienen margen de mejora en ataque y en defensa. "Muchos dicen que jugamos de forma arriesgada. Pero otros equipos juegan así y no tenemos mucha diferencia con el Real Madrid en goles encajados, pero hemos marcado muchos más. Queremos jugar así, puede parecer arriesgado pero me encanta como jugamos. Es nuestro estilo, me encanta, y es genial. Y la defensa y el ataque empieza desde el '9' y desde el portero, todos intervienen", apeló.

Cordon Press Ter Stegen, durante un encuentro con el Barça

Sobre todo, ve mejora en las jugadas a balón parado en las que tanto sufrieron en el 3-3 de la ida de semifinales de la 'Champions' contra el Inter. "Podemos defender mucho mejor, no solo es un tema de altura. Es cómo tapar huecos y el uno contra uno. Desde luego. Pero el Inter tiene jugadores altos y tienen muy buena dinámica en esas jugadas. Es muy importante, en los córners, tener en cuenta que son de los mejores. Tenemos que defender mejor", reconoció

REGRESO DE TER STEGEN A LA TITULARIDAD

"Sí, por supuesto. Marc volverá mañana. Ya podemos dejar aquí la rueda de prensa, ¿no? Era lo más importante y lo que queríais, ¿no?", bromeó nada más dejar claro que Ter Stegen volverá al equipo este sábado, tras una ausencia tras lesionarse en el partido contra el Villarreal en septiembre de 2024. "Para los porteros, también es bueno para 'Tek' descansar y tener minutos de recuperación. Marc está muy bien en los entrenamientos. A este nivel puede jugar y no pienso en cambiar cosas hasta el final de temporada, sólo para mañana y ya veremos qué pasa. Puede cambiar", matizó.

En cuanto a Lamine Yamal, que podría no ser titular tras el 'susto' del calentamiento previo al duelo contra el Inter, le pidió que sea tenaz. "Cuando eres capaz de jugar a ese nivel, tienes que volver a demostrarlo y no solo en un partido. Todos los jugadores tienen potencial para mejorar más, es también su caso. Y Lamine lo necesita, no solo el talento sino el esfuerzo. Cuando quieres llegar al nivel de los grandes, como Messi o Ronaldo, tienes que mantener la calma y ver qué pasa. Estamos muy contentos de que juegue con nosotros y de que esté a este nivel a su edad. Es increíble. Pero tiene que trabajar duro para mejorar cada vez más", manifestó Flick.