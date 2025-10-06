Así fue la conversación entre Muñiz Ruiz y Del Cerro Grande en el penalti de Araujo durante el Sevilla-Barça: ​"Pónmelo más largo"

El FC Barcelona sufrió este domingo la primera derrota de la temporada al caer goleado ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán por 4-1.

Sin embargo, el choque estuvo marcado por el penalti que cometió el defensa uruguayo Ronald Araujo sobre el atacante sevillista Isaac Romero a los 10 minutos de juego, y que supuso el 1-0 a favor de los locales después de que Alexia Sánchez transformara la pena máxima. Pincha en el siguiente audio para ver cómo se vivió esta acción en Tiempo de Juego.

Acción que en opinión del excolegiado Antonio Mateu Lahoz fue muy grave como señaló en Tiempo de Juego: "No es que no me haya aparecido penalti, es que hacía mucho tiempo que no veía algo tan grave".

"Nos dijeron que no iban a entrar en cosas que no fueran manifiestas y sobre todo, más allá de esa acción, que para mí es totalmente fortuita, en el forcejeo entre ellos, me fijo en la reacción del bueno Isaac, que ve el que el balón sobrepasa la línea de fondo y el chico se iba a su posición sin ningún... Porque entendía que era el fútbol y de hecho, como te decía, más allá de ese contacto, que es un poquito del pie de Araujo en el sóleo o en el tendón de Aquiles de Isaac Romero, él hace un saltito con los dos pies a la vez. Quiero decir que es el saltito que te comentaba, que yo siempre le he llamado del salmón". completó Mateu Lahoz su explicación.

Al ir el colegiado Muñiz Ruiz al VAR, a instancias de su compañero Del Cerro Grande, la RFEF publicó horas después del encuentro la conversación entre ambos colegiados.

Una vez que Muñiz Ruiz se encontraba ya enfrente del monitor, Del Cerro le apunta lo siguiente: "Te voy a dejar como el defensor, a nuestro juicio, trastabilla, hace una zancadilla, interponiendo su pierna entre las dos del atacante".

"Pónmelo más largo, quiero ver la acción de Araujo", le contestó Muñiz Ruiz. "Vale, no hay opción de SPA, no hay opción de DOGSO. Hay un contacto ahí abajo, vamos con penalti, ¿vale? Penalti sin tarjeta. Déjame ver que no toca balón, que no puntea balón".

"Nunca juega balón", le respondió Del Cerro.