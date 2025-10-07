Lebron James 'vacila' al mundo entero con "la decisión de todas la decisiones"
El jugador de Los Ángeles Lakers anunciaba este martes una importante reflexión y ha terminado siendo un anuncio de una bebida alcohólica.
El lunes 6 de octubre el mundo del baloncesto se paralizaba tras un mensaje de Lebron James en las redes sociales. Un clip de vídeo de apenas diez segundos de duración, acompañado de un texto que explicaba que iba a tomar "la decisión de todas las decisiones". Un anuncio que hizo pensar a muchas personas que iba a poner punto y final a su carrera deportiva.
Al final todo ha resultado ser una gran campaña de marketing de la marca de alcohol "Hennessy". Unas especulaciones que han tenido una gran repercusión. Por ejemplo, el precio de las entradas para el que hubiera sido el último partido del alero norteamericano en Los Ángeles se dispararon y la más barata se situaba en los 770 dólares.
Finalmente Lebron no va a anunciar su retirada, de momento, y dentro de algo más de dos semanas volverá a enfundarse la camiseta con el número 23 a la espalda para el primer encuentro de la temporada regular frente a los Golden State Warriors, el próximo día 22 de octubre.