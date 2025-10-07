Szczęsny se rinde a Joan García: "Puede ser el mejor portero del mundo"

Wojciech Szczęsny llegó al FC Barcelona de una manera un tanto extraña. El futbolista polaco ya se había retirado cuando recibió la llamada del equipo culé para suplir la lesión de Marc André Ter Stegen. Su desempeño durante la temporada pasada provoco ganarse una renovación para la temporada actual. El fichaje de Joan García y la recuperación del guardameta alemán le llevaban a ser el tercer portero de la plantilla, pero en el mundo del fútbol todo es posible.

Primero la lesión de Ter Stegen antes del inicio de la temporada y ahora la de Joan García han permitido que el guardameta polaco vuelva a ocupar el galón de titular en la portería del FC Barcelona.

EFE Szczęsny durante un entrenamiento del FC Barcelona

Sus palabras a joan garcía

Durante el parón de selecciónes, Szczęsny ha aprovechado para viajar a Varsovia, ciudad en la que nació para presentar un documental que recoge su gran trayectoria deportiva, en la que están presentes equipos cómo el Arsenal, la Roma, la Juve y el Barça. Al termino de esa presentación, el portero hablo con los medios locales que no dudaron en preguntarle por Joan García.

El guardameta polaco confesó que conoció a Joan García "Lo vi el año pasado en el Espanyol y me impresionó muchísimo. Tras tres días de entrenamiento juntos en Barcelona, decidí que podía aportar mi granito de arena a su desarrollo." Unas palabras que llegaron acompañadas de un halago sobre las capacidades del portero español: "Puede ser el mejor portero del mundo."

El portero confesó que es jugador del Barcelona y "no puedo empezar la temporada sin pensar en ganar la Champions League . Es natural, pero si no ganara la Champions League, no sentiría mi carrera incompleta o incompleta. Me siento realizado como persona y como futbolista".