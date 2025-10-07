Rodríguez Uribes, sobre el Villarreal-Barcelona en Miami: "Sacar cosas fuera de España no es una decisión que veamos justificada"

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes CSD, asiste a la presentación oficial de la Selección Española de Baloncesto para el Eurobasket en la sede de Endesa el 29 de julio de 2025, en Madrid, España.

Este martes conocimos la opinión del presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, con respecto a luz verde que hay sobre la proposición de que el Villarreal-Barcelona se juegue en Miami.

Uribes recordó que, hace unas semanas, el Gobierno recibió un escrito del Real Madrid que planteaba sus dudas sobre este partido en Miami: "Nosotros, aprovechando ese escrito, le hemos respondido al Real Madrid, y hemos pedido a la Federación Española de Fútbol que nos dé una información formal, oficial".

"Cuando la tengamos, tomaremos una decisión dentro siempre de la ley y dentro siempre de nuestras competencias", avisó.

Preguntado por su opinión personal, Uribes destacó que en el Gobierno son de "que a nosotros nos gusta hacer las cosas en España, y tratamos de atraer todos los eventos deportivos que podemos a España. Por lo tanto, sacar cosas no es, en principio, una decisión que veamos justificada".

El CSD aprobó el calendario de LaLiga en Primera División y era un calendario que no contemplaba la salida de uno de los partidos a Miami, por lo que Uribes volvió a decir que lo que necesitan es que la RFEF "nos dé fe de lo que han decidido y que nos informe para que podamos tomar una decisión en consecuencia".

Uribes reforzó su parecer puntualizando que el Comisario Europeo de Deportes ha dicho lo mismo, pidiendo que los eventos deportivos se celebren en Europa y, en este caso, en España.

En cualquier caso, si no hay nada que impida la propuuesta de LaLiga, el CSD no hará todo lo que esté en su mano por hacer que el partido no se celebre en territorio norteamericano: "No se trata de impedir o no. Nos gustaría no sacar las cosas de España. Es más, LaLiga funciona muy bien en España".

"La Supercopa de España tiene un origen diferente"

Preguntado por lo que llevó a que la Supercopa de España se jugara en Arabia Saudí, respondió que "eso tiene un origen diferente. Yo también me pronuncié en su momento en el mismo sentido. Entonces yo era ministro de Deporte y dije que no me gustaba que se sacaran las cosas. Que el dinero no era todo, dije".

Uribes negó haberse puesto en contacto tanto con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, como con el presidente del Barcelona, Joan Laporta: "No me han pedido nada. Nosotros lo único que hemos hecho es pedir formalmente esa información a la Federación Española de Fútbol", finalizó sus explicaciones ante los medios de comunicación.