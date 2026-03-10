Un año y seis meses de sanción al jugador que agredió al árbitro en el Llanera B - San Luis

El fútbol regional asturiano sigue lidiando con las consecuencias de la gravísima agresión sufrida por un árbitro en el partido de Tercera Asturfútbol entre el Llanera B y el CD San Luis. El Comité de Competición ha impuesto una dura sanción de un año y seis meses al jugador del equipo visitante que agredió al colegiado. Además, el entrenador del San Luis, Marco Antonio Iglesias, ha sido suspendido con dos partidos como autor responsable de una falta leve de menosprecio, lo que también conlleva una multa económica para el club.

Una agresión desmedida

Los hechos ocurrieron en el minuto 77 del encuentro, que finalizó con un resultado de 4-2. Tras señalar un penalti a favor del Llanera B, el jugador que cometió la falta se fue a por el árbitro, le propinó un bofetón, lo agarró de la cabeza y lo tiró al suelo. Las imágenes también muestran cómo intentó darle una patada mientras estaba en el suelo, aunque no llegó a impactar. Sus propios compañeros tuvieron que intervenir para separarlo mientras los jugadores locales ayudaban al colegiado, que procedió a la expulsión.

El club aparta al jugador y cesa al directivo

La agresión desató una tormenta en el CD San Luis. El club de Langreo emitió un primer comunicado defendiendo al futbolista, un texto redactado por el secretario general, de 24 años, antiguo árbitro e hijo del presidente. Sin embargo, el presidente del club, José Luis Blanco Antón, desautorizó públicamente esta versión, anunció la destitución inmediata de su hijo y condenó rotundamente la violencia. "Yo condeno toda agresión, y me están condenando a mí y al club", aseguró Blanco, quien también confirmó que el jugador agresor ha sido apartado del equipo.

El entrenador, por su parte, lamentó que el futbolista "soltó toda la adrenalina que tenía" debido a problemas personales, pero calificó la agresión de intolerable. Iglesias también fue muy crítico con el comunicado del club, acusándolo de haber magnificado el escándalo. "Nadie se acuerda del fútbol modesto nada más cuando pasan esas cosas tan graves", afirmó.

Tal y como ha podido saber nuestro compañero Pablo Acebo de COPE Deportes Asturias, el árbitro ha denunciado al jugador ante la justicia ordinaria. Los gastos legales los cubre la Federación Asturiana