El CD San Luis no condena la agresión de su futbolista al árbitro y rectifica horas después

La imagen del fin de semana en el fútbol español ha sido la agresión a un árbitro por parte de un futbolista del CD San Luis, equipo de la 3ª Asturiana. La lamentable acción se produjo durante el encuentro frente a la UD Llanera B y tras un penalti señalado por el colegiado.

El dorsal Nº 4 del San Luis se fue directo a por el árbitro, le propinó un bofetón, le agarró de la cabeza y, finalmente, le tiró al suelo mientras sus compañeros le intentaban frenar. Y el jugador, después de que el colegiado se incorporara ayudado por los jugadores del Llanera B, fue expulsado.

Pero a la lamentable agresión hay que sumar el vergonzoso comunicado del CD San Luis, compuesto por seis puntos y donde no se condena lo sucedido durante el partido.

En el quinto punto de la nota publicada por el conjunto asturiano se puede leer: "Queremos manifestar nuestro profundo descontento con la actuación arbitral, dado que desde el Club consideramos que los colegiados realizaron, a nuestro parecer, una actuación torticera y descaradamente favorable hacia el conjunto local. Desde el Club Deportivo San Luis NO condenamos la agresión al árbitro por parte de nuestro jugador Nº4 dado que creemos que las decisiones arbitrales que hemos sufrido durante el encuentro de hoy propician éste tipo de comportamientos. Apoyamos a nuestro jugador, el cual es una pieza fundamental del club y por ende no será apartado del mismo".

HORAS DESPUÉS EL CD SAN LUIS RECTIFICA

El CD San Luis, varias horas después del primer comunicado, ha publicado otra nota donde sí condena la agresión de su jugador y, además, ha decidido cesar al Secretario General D. Alejandro Blanco González de forma inmediata.

"Apoyamos al árbitro en la condena de la violencia en los terrenos de juego, como ya se comunicó en prensa desde el primer momento", reza el segundo comunicado del club.

EL CTA CONDENA LA AGRESIÓN Y EL COMUNUNICADO

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) condenó y mostró su "absoluta repulsa" contra la agresión sufrida por un árbitro este domingo en la Tercera Asturfútbol, que además justificó el CD San Luis de La Nueva.

"El CTA condena y muestra su absoluta repulsa contra la agresión sufrida por el colegiado José Antonio Berdasco de un jugador del CD San Luis de La Nueva durante el encuentro ante el UD Llanera B de la Tercera Asturfútbol. El hecho en sí es inadmisible, como también lo es la posterior reacción del club del agresor en el que no condena la acción de su futbolista y justifica su violencia", dice.

En un comunicado oficial, el "CTA muestra su total apoyo al árbitro agredido y se pone a su disposición ante cualquier necesidad". "Como se ha defendido siempre desde este comité, la figura del árbitro merece el máximo respeto y protección como parte esencial del juego y de los valores de nuestro deporte. Ese respeto debe existir tanto en el terreno de juego como en los despachos, siendo fundamental que los jugadores, los técnicos, los aficionados y los dirigentes", añadió la nota del CTA.