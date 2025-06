Alice Campello denuncia amenazas de muerte a Morata y a sus hijos por fallar el penalti en la final de la Nations League

Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, denunció este lunes las amenazas recibidas, a través de su Instagram, por algunos usuarios. Tales eran las palabras que recibió que la empresaria decidió hacerlas públicas en sus historias: "Voy a matar a tu marido como lo vea por la calle, que empiece a vigilar por donde anda. No lo voy a dejar ni un solo momento solo, a los niños igual los voy a matar con mis propias manos, espero que no sobreviva nadie".

Alice Campello denuncia amenzas de muerte

Una captura que iba acompañada de un mensaje de la propia Alice donde se preguntaba: "¿Nos damos cuenta de que estamos hablando de un partido de fútbol?"

Una situación que llegó después de que Álvaro Morata fallara uno de los penaltis de la Final de la Liga de las Naciones contra Portugal. Un penalti que fue decisivo porque los lusos tan solo tuvieron que anotar uno más para poder levantar la copa por segunda vez en su historia.

Tras el partido, Álvaro Morata, capitán de la selección española, no dio por segura su continuidad hasta el Mundial 2026, al admitir que "es una posibilidad que no esté en septiembre". Y se mostró triste por su fallo del penalti, pero dijo que contuvo las lagrimas por estar su familia en la grada. "No he llorado, ganas no me faltaban pero uno tiene que evolucionar en la vida, están mis hijos y mi familia en la grada. Igual que hace poco nos tocó ganar, ahora toca pasar un momento complicado, pero en la vida hay que aprender".

No es todo malo

A pesar del mal momento por el que tuvieron que pasar este domingo y todas las críticas recibidas, Alice Campello también quiso enseñar la parte buena de todo esto, con mensajes positivos llenos de ánimos al capitán de la selección. "Qué horror todos los comentarios a Morata que tú también recibes. Mucho ánimo a toda la familia, la gente es muy cruel y no saben lo que duelen las palabras", "No hagáis caso a la gente mala y envidiosa que hay por el mundo", son algunos de los mensajes que le llegaron a Campello.

La reacción de los seguidores de Alice Campello después de las amenazas

Además, ella misma quiso mandar un mensaje de ánimo a su marido: "En la vida todos nos equivocamos, ninguno está excluido. La vida está llena de aprendizajes, experiencias, momentos buenos y malos. Para todos, pero no somos nadie para juzgar a los demás. El fútbol es así y creo que es lo bonito que tiene. Lo que sí que tiene importancia es la persona que uno es en la vida y e esto ganas a todos".