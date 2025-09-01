ciclismo
Ayuso se desvinculará de UAE a final de temporada para fichar por el Lidl-Trek
El ciclista español, que tenía contrato hasta 2028, rescinde su contrato por las diferencias con su equipo.
Antonio Pérez del Castillo
Madrid - Publicado el
1 min lectura
El UAE Emirates y el ciclista español Juan Ayuso han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía hasta la temporada 2028, informó el equipo emiratí.
Ayuso y el UAE ha tomado esta decisión por las diferencias en la visión de los planes de desarrollo y la filosofía deportiva del equipo, señaló el conjunto emiratí.
