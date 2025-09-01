COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

ciclismo

Ayuso se desvinculará de UAE a final de temporada para fichar por el Lidl-Trek

El ciclista español, que tenía contrato hasta 2028, rescinde su contrato por las diferencias con su equipo. 

Celebración de Juan Ayuso tras su victoria en la 7ª etapa de La Vuelta

EFE

Celebración de Juan Ayuso tras su victoria en la 7ª etapa de La Vuelta

Antonio Pérez del Castillo

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El UAE Emirates y el ciclista español Juan Ayuso han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía hasta la temporada 2028, informó el equipo emiratí.

Ayuso y el UAE ha tomado esta decisión por las diferencias en la visión de los planes de desarrollo y la filosofía deportiva del equipo, señaló el conjunto emiratí. 

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

No se pudo acceder a la URL

Lo último

Tracking