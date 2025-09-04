La Vuelta a España se tiñe de polémica en Bilbao tras una jornada marcada por las protestas pro-palestinas

En el espacio de deportes dentro del programa Herrera en COPE en Euskadi, Álvaro Rubio repasa toda la información de la jornada, marcada por el ciclismo, el remo y el caso Laporte, pero con especial atención a lo sucedido en la Gran Vía bilbaína.

“No hubo final de etapa, no hubo ganador en Bilbao, un día que quedará marcado en negro para la historia del deporte”, relató Rubio al abrir el espacio. Las protestas propalestinas y los incidentes en diferentes puntos del recorrido obligaron a suspender el desenlace de la jornada, provocando un enorme revuelo deportivo y social.

Hay que separar la política del deporte Carlos Verona Ciclista

El ciclista Carlos Verona fue una de las voces del día: “Lo único que pedimos es separar el deporte de la política. Queremos disfrutar del ciclismo sin poner en riesgo la integridad de corredores ni aficionados”. Desde el pelotón se reclama que no se repitan situaciones que, según muchos, pusieron en riesgo una auténtica catástrofe.

El consejero vasco de Seguridad, Josu Zupiría, también informó de altercados previos en lugares como Enekuri, Morga o El Vivero, donde hubo que retirar obstáculos y pancartas.

remo

Mientras tanto, en clave de remo, Mauri Idiakez destacó las clasificatorias de La Concha, con una mar brava que complicó el trabajo de las tripulaciones femeninas. La eliminación de Zarauz tras una penalización generó polémica, aunque la emoción se mantiene intacta para el domingo.

Remo

Fútbol

En el fútbol, y con la firma de Puertas Zuatxu, patrocinador de la información del Athletic, se sigue pendiente del caso Aymeric Laporte, que no podrá ser inscrito tras la resolución de la FIFA. Además, Ernesto Valverde afronta cuatro partidos de sanción. Alex Padilla se pederá los tres siguientes.

La Real Sociedad, el Alavés y el Eibar completaron el repaso con las novedades de sus plantillas y los internacionales convocados. Como recordó Roberto Arrillaga, el Deportivo Alavés cierra mercado satisfecho, aunque sin fichajes de última hora.

