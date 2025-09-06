vuelta a españa
Israel - Premier Tech cede y quita nombre del país del maillot para proteger a sus ciclistas
El nombre del equipo se mantiene como Israel – Premier Tech, pero "dada la peligrosidad de algunas protestas ha proporcionado a los ciclistas un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera".
Redacción Deportes
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
"Para priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas en La Vuelta a España, Israel - Premier Tech le ha dado a los ciclista un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera. No habrá cambios en el nombre del equipo, pero sí que cambiara la vestimenta, que ahora va a alinear con las decisiones de marca que hemos adoptado para nuestros vehículos y ropa informal", según ha informado el propio equipo en sus redes sociales.
Temas relacionados
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ
Visto en ABC
Mercadona busca personal para preparar pedidos en almacén con sueldos de 2.280 euros más complementos
La cadena de distribución presidida por Juan Roig oferta trabajo en sus diferentes bloques logísticos ubicados en España