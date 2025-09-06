Israel - Premier Tech cede y quita nombre del país del maillot para proteger a sus ciclistas

"Para priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas en La Vuelta a España, Israel - Premier Tech le ha dado a los ciclista un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera. No habrá cambios en el nombre del equipo, pero sí que cambiara la vestimenta, que ahora va a alinear con las decisiones de marca que hemos adoptado para nuestros vehículos y ropa informal", según ha informado el propio equipo en sus redes sociales.