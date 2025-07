Alberto Abalde, en Deportes COPE: "El objetivo en el Eurobasket debe ser crear un equipo para competir"

La selección española de baloncesto comenzó este pasado martes su preparación para el Eurobasket 2025. Sergio Scariolo citó a 15 jugadores, pero el técnico deberá realizar tres descartes antes del 27 de agosto, fecha en la que arranca el torneo que se disputará en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia.

Entre los citados por el seleccionador se encuentra el alero Alberto Abalde, que ha hablado este jueves en Deportes COPE con Dani Asenjo y Pilar Casado. "No he podido pensar si estoy en el mejor momento de mi carrera, estoy enfocado en el presente, disfrutando y he llegado a la Selección con las ganas de adaptarme a los mecanismos de Scariolo", empezó diciendo.

El jugador del Real Madrid también se mostró "orgulloso" de poder representar a España y reconoció que es "un privilegio" estar en un equipo por el que han pasado grandes leyendas del baloncesto.

En cuanto al objetivo de la selección española en el Eurobasket, Abalde comentó: "No creo que debamos ponernos muchas expectativas y creo que el objetivo debe ser crear un equipo para competir. Y Scariolo hace mucho hincapié en dejar las individuales y los egos aparte para lograr ese objetivo".

Y agregaba sobre su rol: "Ha sido una temporada muy bonita y en la que he disfrutado mucho. Me he sentido valorado e importante y creo que esa faceta defensiva siempre tiene que formar parte de mí".

El alero, además, habló sobre la llegada de Sergio Scariolo al banquillo del Real Madrid. "Creo que cuando lleguemos tendré una pequeña ventaja porque le conozco de la selección y voy a intentar aprovecharme de eso", indicaba. Y para finalizar, añadió: "Se han hecho muchos cambios importantes en la estructura y eso requerirá una adaptación por parte de todos con el objetivo de volver a ser un equipo supercompetitivo".