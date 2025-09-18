Manolo Lama no se corta con la expulsión de Simeone tras encararse con un aficionado: "Va en su sueldo"

La expulsión de Simeone en el partido de Champions League entre el Liverpool y el Atlético de Madrid sigue dando que hablar en los debates deportivos. Durante la retransmisión de El Partidazo de COPE, los tertulianos analizaron la reacción del entrenador rojiblanco, que tuvo que ser separado de la grada tras encararse con un aficionado inglés.

Juanma Castaño abrió el debate preguntando sobre la sanción que podría recibir el Cholo: "Eh, por cierto, una cosa, ¿cuántos partidos le van a caer al Cholo?". Isaac Fouto explicó que, en Europa, lo más probable es que solo sea un partido: “Todo indica que va a ser un partido, así que se perdería solo el debut en Europa en el Metropolitano, que sería ante el Eintracht de Frankfurt”. Puedes seguir la crónica completa del partido aquí.

Simeone pierde los papeles

La tertulia se centró después en el contexto del incidente. Antonio Ruiz recordó cómo los aficionados del Liverpool pueden ser muy próximos a los periodistas: "Yo tenía un señor de barbas que estaba a mi lado enfurecido, que se ponía a mi lado a la altura mía cuando marcaba el Liverpool… Me celebraba en la cara". Manolo Lama añadió su experiencia en Anfield: “Cuando tú narras, por ejemplo, en el campo del Liverpool, estás como… seis filas detrás del banquillo. El campo es muy inglés en eso. Muy inglés. Eso va en el sueldo. Él ha perdido los papeles”.

La discusión sobre el fair play inglés no pasó desapercibida. Juanma Castaño comentó con ironía: “Yo entiendo Antoñito, que siempre ponemos como ejemplo, ‘hombre, el fútbol inglés, qué maravilla, tal, no sé qué’. Pues el fútbol inglés tiene carroña”. Puedes escuchar el análisis completo aquí.

Rubén Martín y Antonio Ruiz coincidieron en que estas situaciones no son extrañas en campos ingleses: “Estás entre la gente… y te vacilan, es fútbol”, dijo Rubén. Antonio subrayó la intensidad de los insultos hacia Simeone: “Ha sido una barbaridad de dos o tres, burros insultándole todo el rato, acercándose con la misma proximidad”.

Manolo Lama fue claro y directo: “Eso va en el sueldo. Él ha perdido los papeles”. La conversación reflejó que, pese a la expulsión, los comentaristas consideran que la pasión y la presión de Anfield son parte de la experiencia de cualquier entrenador que se enfrenta a un público tan intenso. Puedes leer más sobre la reacción de Simeone aquí.

DPA vía Europa Press El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone

Debate sobre fútbol inglés

El debate no terminó sin un toque de humor. Gonzalo Miró añadió: “Te pasa eso y te vacilan, pues te picas”, mientras Juanma recordaba con ironía que, si un jugador hace un gesto provocador tras marcar, “¡puedes hacer peineta, solo faltaba!”. Incluso la derrota del Atlético no apagó el espíritu competitivo y la intensidad que caracteriza a los encuentros en Anfield, según los tertulianos. Para más impresiones sobre el partido y el optimismo pese a la derrota, puedes consultar este enlace.

La conversación de El Partidazo de COPE refleja cómo la pasión, la cercanía del público y la intensidad de la Champions League pueden poner a prueba incluso a los entrenadores más experimentados, dejando claro que, en ocasiones, perder los papeles forma parte del riesgo en el fútbol europeo.