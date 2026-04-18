15 aficionados de Senegal siguen encarcelados en Marruecos por 'vandalismo' en la final de la Copa de África

La policía marroquí rodea a los aficionados de Senegal durante la final de la Copa de África de hace 3 meses.

Tres hinchas senegaleses que permanecían encarcelados en Marruecos desde la final de la Copa Africana de Naciones han sido puestos en libertad. Tras cumplir una condena de tres meses de prisión por participar en la violencia ocurrida durante el partido disputado en Rabat, tres aficionados senegaleses fueron puestos en libertad este sábado.

Según informa la AFP, fueron recibidos por miembros de la embajada senegalesa. Llevaban en prisión desde la final del 18 de enero y fueron procesados por "vandalismo", una acusación que incluye actos de violencia, en particular contra las fuerzas del orden, daños a equipamiento deportivo deportivos, invasión del terreno de juego y lanzamiento de proyectiles.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Imagen de la final de la Copa de África entre Marruecos y Senegal

Otros 15 aficionados senegaleses cumplen condenas de entre seis meses y un año de prisión, confirmadas en apelación el lunes. Un francés de origen argelino también fue puesto en libertad el sábado tras cumplir tres meses de prisión por lanzar una botella de agua durante la final.