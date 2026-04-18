El Consultorio de Pedro Martín (18-04-2026)
Pedro Martín responde a las preguntas enviadas a tiempodejuego@cope.es
Redacción Deportes
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Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
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