Siro López reprocha a Vinicius su actitud en el Clásico: "Que pida hora para que le reciba Florentino"

El Real Madrid ganó al Barcelona 2-1 en un intenso Clásico y reforzó su liderato en La Liga, donde ya aventaja al cuadro azulgrana con 5 puntos. El partido empezó con los dos equipos intentando imponer su estilo, pero poco a poco el conjunto blanco se fue creciendo y, por momentos, fue muy superior a los de Hansi Flick.

PRESSE SPORTS / Cordon Press Los jugadores del Real Madrid celebran la victoria contra el Barcelona.

UN CLÁSCIO EMPAÑADO POR VINICUS Y DOS TANGANAS FINALES

En esos primeros compases, Soto Grado señalaba un penalti sobre Vinicius que anularía tras revisar la jugada en el monitor del VAR y también se anularía un gol de Mbappé por un fuera de juego milimétrico.

Superado el minuto 20, un gran pase de Jude Bellingham sirvió para que Mbappé pusiera el 1-0 en el marcador con un disparo cruzado ante Szczesny. Pero la alegría duraría poco a los seguidores blancos, porque Fermín marcaría el 1-1 superada la media hora del partido.

Pero el Madrid no tardó en responder y se repuso del mazazo antes del descanso con un gol de Bellingham, quien anotó el 2-1 después de que Militao ganara un duelo aéreo en un centro de Vinicius.

PRESSE SPORTS / Cordon Press Tangana entre jugadores del Real Madrid y del Barcelona a la conclusión del partido.

El Real Madrid siguió buscando el gol en la segunda parte, pero se topó con un gran Szczesny que repelía los disparos de Vinicius y Mbappé. Fue entonces cuando el Barcelona aprovechó el cansancio y encerró al equipo entrenado por Xabi Alonso, aunque sus esfuerzos no terminaron de hacer daño a un Courtois que vivió un partido muy tranquilo.

Y el encuentro quedó manchado en el tramo final por el enfado de Vinicius al ser cambiado, por la tangana provocada por el brasileño posterior a la expulsión de Pedri y por el pique con Lamine Yamal que terminó con el 7 del Madrid siendo retirado del terreno de juego por cuatro miembros del cuerpo técnico de Xabi Alonso.

SIRO LÓPEZ REPROCHA A VINICIUS SU ACTITUD

Juanma Castaño contó en el inicio de 'el Tertulión de los domingos' las imágenes que ha emitido DAZN sobre la retirada de Vinicius al túnel de vestuarios en el cambio. "Me voy del equipo, me voy", eran las palabras que decía el futbolista brasileño, al que no le sentó nada bien ser sustituido cuando todavía quedaban más de 15 minutos de partido.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Vinicius se marcha enfadado al ser cambiado en el Real Madrid - Barcelona.

Paco González criticó duramente los gestos del jugador e incluso aseguró que es "lo más grave" que ha hecho. Aunque el director de Tiempo de Juego también propuso varias soluciones que podrían poner fin a este problema en el vestuario blanco.

Pero el más contundente, sin lugar a dudas, fue Siro López. "Que pida hora mañana para que le reciba Florentino", comentaba el tertuliano, que mostraba su enfado por la actitud de Vinicius.

Y añadía: "Normalmente, la actitud de Vinicius tiene justificación porque casi siempre lo hace respondiendo a provocaciones. Pero lo de hoy es injustificable".

Para finalizar, Siro López decía: "El próximo partido que no lo juegue".