Horarios | 20ª jornada

La primera jornada de la segunda vuelta ya tiene horarios

Estarán sujetos a modificación dependiendo de cuándo se coloquen los partidos de los octavos de final de la Copa del Rey, que se juegan esa misma semana.

Horarios de la 20ª jornada de LaLiga en Primera División.

LaLiga

Europa Press

Publicado el

1 min lectura

El FC Barcelona se enfrentará a la Real Sociedad en Anoeta el próximo domingo 18 de enero, a las 21.00 horas, y el Real Madrid recibirá al Levante UD el sábado 17, a las 14.00, en partidos correspondientes a la jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-26, según un comunicado.

LaLiga desveló este martes los horarios de la jornada 20 de LaLiga EA Sports, sujetos a modificación en función de los emparejamientos de octavos de final de la Copa del Rey. Arrancará el viernes 16 de enero a partir de las 21.00 horas con el partido entre el RCD Espanyol y el Girona CF, y finalizará el lunes 19, a la misma hora, en el estadio Martínez Valero con el choque entre el Elche CF y el Sevilla FC.

HORARIOS JORNADA 20 DE LALIGA

Viernes 16 de enero

21:00 Espanyol - Girona

Sábado 17 de enero

14:00 Real Madrid - Levante

16:15 Mallorca - Athletic

18:30 Osasuna - Oviedo

21:00 Betis - Villarreal

Domingo 18 de enero

14:00 Getafe - Valencia

16:15 Atlético de Madrid - Alavés

18:30 Celta - Rayo Vallecano

21:00 Real Sociedad - Barcelona

Lunes 19 de enero

21:00 Elche - Sevilla

