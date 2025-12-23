La primera jornada de la segunda vuelta ya tiene horarios

El FC Barcelona se enfrentará a la Real Sociedad en Anoeta el próximo domingo 18 de enero, a las 21.00 horas, y el Real Madrid recibirá al Levante UD el sábado 17, a las 14.00, en partidos correspondientes a la jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-26, según un comunicado.

LaLiga desveló este martes los horarios de la jornada 20 de LaLiga EA Sports, sujetos a modificación en función de los emparejamientos de octavos de final de la Copa del Rey. Arrancará el viernes 16 de enero a partir de las 21.00 horas con el partido entre el RCD Espanyol y el Girona CF, y finalizará el lunes 19, a la misma hora, en el estadio Martínez Valero con el choque entre el Elche CF y el Sevilla FC.

HORARIOS JORNADA 20 DE LALIGA

Viernes 16 de enero

21:00 Espanyol - Girona

Sábado 17 de enero

14:00 Real Madrid - Levante

16:15 Mallorca - Athletic

18:30 Osasuna - Oviedo

21:00 Betis - Villarreal

Domingo 18 de enero

14:00 Getafe - Valencia

16:15 Atlético de Madrid - Alavés

18:30 Celta - Rayo Vallecano

21:00 Real Sociedad - Barcelona

Lunes 19 de enero

21:00 Elche - Sevilla