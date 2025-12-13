Villancico de la Redacción de Deportes COPE 2025

Publicado el 13 dic 2025, 16:44 - Actualizado 13 dic 2025, 17:38

INTRO

Prepárense para escuchar

En primicia mundial

El éxito esta Navidad

Tiembla Bizarrap

VERSO 1

Deportes Cope viene desde el futu u ro)

Para cantarte otra vez por Navidad

Por si tu año ha sido un poco oscuro

Mi villancico te lo va a alegrar.

Con un disfraz con aluminio del ca-a-ro

Que le ha sobrado a Floren del estadio

Aunque un pelín mejor insonorizado

Como el Spotify Nuevo Nou Camp

ESTRIBILLO

Cinco, adiós al 25!

Con rima y con ahínco

Vamos a celebrar

Un año nuevo

De sueños y deseos, salud y cachondeo

De más felicidad

VERSO 2

Como este año hemos ido muy lia-a-dos

A Jorge Hevia le ha dado por pensar

Hay que escribirlo moderno y de hoy en dí-í-a

La IA nos lo va a solucionar

Pero a la IA se le ha ido la cabe-e-za

Las tradiciones se quería cargar

En estas fiestas no se comen turrones

Tocan chistorras, ya no hay mazapán…

ESTRIBILLO

Cinco, adiós al 25!

Con rima y con ahínco

Vamos a celebrar

Un año nuevo

De sueños y deseos, salud y cachondeo

De más felicidad

VERSO 3

Que si Vinicius por fin se calmari-i-a

Que si este año Messi al Barça volvía

Que si Paquíto 10 más renovaría

De inteligencia va un poco pelá

Aseguró que Juanma en el Partida-a-zo

Reconcilió a Fouto y Siro con abrazos

Ferrán y Lama son como padre e hijo

Hay que volverla a reprogramar

ESTRIBILLO 3

Cinco, adiós al 25!

Con rima y con ahínco

Vamos a celebrar

Un año nuevo

De sueños y deseos, salud y cachondeo

De más felicidad

VERSO 4

En realidad no era todo tan confu-u-so

Decía cosas que piensa/sueña todo el mundo

La selección femenina es nuestro orgullo

Y Carolina Marín volverá

El resurgir de Marc Márquez al vola-an-.te

El hoyo en uno de Rahm ganando el Másters

Y si Nadal nos parecía un mutante

Ahora Angelito es más de Alcaraz

ESTRIBILLO

Cinco, adiós al 25!

Con rima y con ahínco

Vamos a celebrar

Un año nuevo

De sueños y deseos, salud y cachondeo

De más felicidad

FELIZ NAVIDAD, FELIZ NAVIDAD,

FELIZ NAVIDAD, FELIZ NAVIDAAAAAAAAAAAD

VERSO 5

Os llamarán la atención las gafas ro-o-jas

No las llevamos porque ahora estén de moda

Es por la luz que a veces es cegadora

Cuando miramos aviones pasar

El villancico ha llegado a su oca-a-so

Lo de la IA no ha sido tan fracaso

No se si Pepe nos estará mirando

Pero venimos por él a cantar

ESTRIBILLO

Cinco, adiós al 25!

Con rima y con ahínco

Vamos a celebrar

Un año nuevo

De sueños y deseos, salud y cachondeo

De más felicidad