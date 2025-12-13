feliz navidad
Villancico de la Redacción de Deportes COPE 2025
Llega ya la Navidad y como es tradición la redacción de Deportes COPE da la bienvenida a las fiestas con el tradicional villancico.

2 min lectura
INTRO
Prepárense para escuchar
En primicia mundial
El éxito esta Navidad
Tiembla Bizarrap
VERSO 1
Deportes Cope viene desde el futu u ro)
Para cantarte otra vez por Navidad
Por si tu año ha sido un poco oscuro
Mi villancico te lo va a alegrar.
Con un disfraz con aluminio del ca-a-ro
Que le ha sobrado a Floren del estadio
Aunque un pelín mejor insonorizado
Como el Spotify Nuevo Nou Camp
ESTRIBILLO
Cinco, adiós al 25!
Con rima y con ahínco
Vamos a celebrar
Un año nuevo
De sueños y deseos, salud y cachondeo
De más felicidad
VERSO 2
Como este año hemos ido muy lia-a-dos
A Jorge Hevia le ha dado por pensar
Hay que escribirlo moderno y de hoy en dí-í-a
La IA nos lo va a solucionar
Pero a la IA se le ha ido la cabe-e-za
Las tradiciones se quería cargar
En estas fiestas no se comen turrones
Tocan chistorras, ya no hay mazapán…
ESTRIBILLO
Cinco, adiós al 25!
Con rima y con ahínco
Vamos a celebrar
Un año nuevo
De sueños y deseos, salud y cachondeo
De más felicidad
VERSO 3
Que si Vinicius por fin se calmari-i-a
Que si este año Messi al Barça volvía
Que si Paquíto 10 más renovaría
De inteligencia va un poco pelá
Aseguró que Juanma en el Partida-a-zo
Reconcilió a Fouto y Siro con abrazos
Ferrán y Lama son como padre e hijo
Hay que volverla a reprogramar
ESTRIBILLO 3
Cinco, adiós al 25!
Con rima y con ahínco
Vamos a celebrar
Un año nuevo
De sueños y deseos, salud y cachondeo
De más felicidad
VERSO 4
En realidad no era todo tan confu-u-so
Decía cosas que piensa/sueña todo el mundo
La selección femenina es nuestro orgullo
Y Carolina Marín volverá
El resurgir de Marc Márquez al vola-an-.te
El hoyo en uno de Rahm ganando el Másters
Y si Nadal nos parecía un mutante
Ahora Angelito es más de Alcaraz
ESTRIBILLO
Cinco, adiós al 25!
Con rima y con ahínco
Vamos a celebrar
Un año nuevo
De sueños y deseos, salud y cachondeo
De más felicidad
FELIZ NAVIDAD, FELIZ NAVIDAD,
FELIZ NAVIDAD, FELIZ NAVIDAAAAAAAAAAAD
VERSO 5
Os llamarán la atención las gafas ro-o-jas
No las llevamos porque ahora estén de moda
Es por la luz que a veces es cegadora
Cuando miramos aviones pasar
El villancico ha llegado a su oca-a-so
Lo de la IA no ha sido tan fracaso
No se si Pepe nos estará mirando
Pero venimos por él a cantar
ESTRIBILLO
Cinco, adiós al 25!
Con rima y con ahínco
Vamos a celebrar
Un año nuevo
De sueños y deseos, salud y cachondeo
De más felicidad