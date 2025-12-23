COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

Dejan Arrowhead en 2031

Los Kansas City Chiefs se mudan a Kansas

El equipo de Patrick Mahomes dejará Missouri para mudarse al estado de Kansas donde construirá un nuevo estadio que sustituya al legendario Arrowhead.

Patrick Mahomes es la gran estrella de los Kansas City Chiefs.

Cordon Press

Patrick Mahomes es la gran estrella de los Kansas City Chiefs.

Alex SalgueroAgencia EFE

Publicado el - Actualizado

2 min lectura

Los Kansas City Chiefs son una de las franquicias más legendarias de la NFL. El conjunto de Patrick Mahomes y Andy Reid ha ganado 3 Super Bowl y ha jugado la final en dos ocasiones en las últimas 7 temporadas. Esta campaña ya han sido eliminados, sin embargo han conseguido copar las portadas de los medios después de anunciar una controvertida decisión. Dejarán Missouri para mudarse a Kansas.

Clark Hunt, propietario del equipo anunció que el equipo dejará el Arrowhead Stadium, su casa desde 1972, por un nuevo estadio en 2031. Será un nuevo recinto techado y vanguardista que supondrá que dejen el estado de Missouri, donde juegan desde 1963, para trasladarse a Kansas, el estado vecino en el Medio Oeste estadounidense.

"El beneficio para toda la región será monumental. Un estadio de este calibre pondrá a Kansas City en la contienda por el Super Bowl y otros eventos de talla mundial. Este nuevo centro de entrenamiento y una sede central permitirán a los Chiefs seguir atrayendo a los mejores talentos", dejó claro el dueño del equipo de Mahomes.

El estadio se levantará cerca del Kansas Speedway y de un distrito comercial conocido como The Legends, en Kansas City, Kansas, a unas 30 millas del Arrowhead Stadium, una distancia corta en el mapa, pero que podría sentirse considerable para una de las franquicias más emblemáticas de la NFL. 

Y es que la ciudad de Kansas City está situada en la confluencia de los ríos Kansas y Misuri, que también hacen de frontera entre los dos estados. Está da lugar a que haya dos Kansas City, una a cada lado del cruce de los ríos y en cada uno de los estados. Hasta ahora los Chiefs han jugado en la parte que estaba en Missouri, pero el nuevo estadio estará en la zona de Kansas a unos 50 kilómetros del anterior.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking