Los Kansas City Chiefs se mudan a Kansas

Los Kansas City Chiefs son una de las franquicias más legendarias de la NFL. El conjunto de Patrick Mahomes y Andy Reid ha ganado 3 Super Bowl y ha jugado la final en dos ocasiones en las últimas 7 temporadas. Esta campaña ya han sido eliminados, sin embargo han conseguido copar las portadas de los medios después de anunciar una controvertida decisión. Dejarán Missouri para mudarse a Kansas.

Clark Hunt, propietario del equipo anunció que el equipo dejará el Arrowhead Stadium, su casa desde 1972, por un nuevo estadio en 2031. Será un nuevo recinto techado y vanguardista que supondrá que dejen el estado de Missouri, donde juegan desde 1963, para trasladarse a Kansas, el estado vecino en el Medio Oeste estadounidense.

"El beneficio para toda la región será monumental. Un estadio de este calibre pondrá a Kansas City en la contienda por el Super Bowl y otros eventos de talla mundial. Este nuevo centro de entrenamiento y una sede central permitirán a los Chiefs seguir atrayendo a los mejores talentos", dejó claro el dueño del equipo de Mahomes.

El estadio se levantará cerca del Kansas Speedway y de un distrito comercial conocido como The Legends, en Kansas City, Kansas, a unas 30 millas del Arrowhead Stadium, una distancia corta en el mapa, pero que podría sentirse considerable para una de las franquicias más emblemáticas de la NFL.

Y es que la ciudad de Kansas City está situada en la confluencia de los ríos Kansas y Misuri, que también hacen de frontera entre los dos estados. Está da lugar a que haya dos Kansas City, una a cada lado del cruce de los ríos y en cada uno de los estados. Hasta ahora los Chiefs han jugado en la parte que estaba en Missouri, pero el nuevo estadio estará en la zona de Kansas a unos 50 kilómetros del anterior.