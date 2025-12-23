El MVP se pone a 100 para acercarse a un récord del legendario Wilt Chamberlain

Los Oklahoma City Thunder se rehicieron de su derrota ante los Minnesota Timberwolves imponiéndose por 119-103 a los Memphis Grizzlies, en una noche en la que Shai Gilgeous-Alexander alcanzó 100 partidos consecutivos anotando al menos 20 puntos. Solo Wilt Chamberlain, el hombre que suele estar en la cima de la mayoría de récords imposibles de la NBA, superó esa marca, cuando firmó 126 partidos consecutivos entre 1961 y 1963.

El escolta fue el máximo anotador de los Thunder con 31 puntos, y se quedó cerca del triple-doble al sumar 10 rebotes y 8 asistencias. Jalen Williams, con 20 anotaciones, fue la segunda arma en ataque de los campeones. En los Grizzlies, la anotación estuvo más repartida. Cedric Coward aportó 16 puntos y 8 rebotes y Kentavious Caldwell-Pope otros 16 puntos. Santi Aldama firmó una noche gris en la que se quedó en 9 puntos, 7 rebotes y 1 asistencias con un 4 de 13 en el tiro.

remontada de los celtics

Los Boston Celtics remontaron 20 puntos de desventaja en la segunda mitad contra los Indiana Pacers en un partido en el que el español Hugo González acabó con 6 puntos, 11 rebotes, 1 asistencias, 1 robo y 2 tapones. El 'ex' del Real Madrid fue el jugador con más minutos en los Celtics con más de 36, incluidos los instantes finales del encuentro, en los que fue una figura clave para frenar a Paskal Siakam.

Además de una defensa prodigiosa, la victoria de los de verde no se entendería sin Jaylen Brown, que anotó 31 puntos y capturó 9 rebotes, y Derrick White, que aportó 19 puntos. Siakam fue el reflejo de los Pacers en el encuentro al lograr 25 puntos, aunque 23 de ellos llegaron en los dos primeros cuartos. Andrew Nembhard aportó 20 tantos y 7 asistencias, mientras que Bennedict Mathurin sumó 16 puntos y 9 rebotes.

cleveland gana a charlotte

Donovan Mitchell anotó 30 puntos, Darius Garland se fue hasta los 27 tantos y 10 asistencias y De'Andre Hunter sumó otros 27, impulsando la victoria 139-132 de los Cleveland Cavaliers ante los Charlotte Hornets. LaMelo Ball lideró a Charlotte con 23 tantos y 9 asistencias, encestando seis triples. El novato Kon Knueppel y Brandon Miller anotaron cada uno 20 puntos.

Los pelicans remontan el vuelo

Zion Williamson aportó 24 puntos y 9 rebotes para dar la victoria a los Pelicans por 119-113 ante los Dallas Mavericks y extender la racha ganadora de Nueva Orleans a cinco juegos, después de que comenzaran la temporada con un 3-22. Derik Queen firmó 19 tantos y 11 rebotes para los Pelicans, y Saddiq Bey agregó 19 puntos y 7 rebotes. Los Mavericks contaron con 35 puntos, la cifra más alta de la temporada, y 17 rebotes de Anthony Davis y 20 tantos de Klay Thompson.

jokic impulsa a denver

Los Denver Nuggets llegaron a tener una ventaja de 19-0 en los primeros cuatro minutos del partido y empataron el récord de la franquicia de 24 triples para lograr una comoda victoria por 135-112 sobre Utah Jazz. Jamal Murray firmó 27 puntos, Tim Hardaway hizo 21 y Cameron Johnson y Peyton Watson 20 cada uno. Nikola Jokic consiguió su 14º triple-doble de la temporada con 14 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias. Lauri Markkanen anotó 27 puntos y Keyonte George sumó 20 para Utah, que ha perdido tres partidos seguidos.

curry funciona y los warriors ganan

Stephen Curry anotó 18 de sus 26 puntos después del descanso, Jimmy Butler sumó 21 unidades y los Golden State Warriors vencieron 120-97 al Orlando Magic. Paolo Banchero obtuvo 21 tantos, 12 rebotes y siete asistencias, y Desmond Bane anotó 20 puntos para Orlando en la primera noche de un back-to-back en la carretera. Además, los Detroit Pistons ganaron por 102-110 en Portland con 26 puntos y 10 rebotes de Jalen Duren.