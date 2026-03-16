La UEFA da a conocer el precio de las entradas para las finales europeas: este es el dinero que necesitas tener ahorrado si estabas pensando en ir a ver a alguna

La UEFA ha dado el pistoletazo de salida a la venta de entradas para el público general de las cuatro finales de competiciones de clubes de 2026. El proceso de solicitud, que permanecerá abierto hasta mediados y finales de marzo para las competiciones masculinas y hasta el 1 de abril para la femenina, se realiza exclusivamente a través del portal UEFA.com/tickets y no por orden de llegada, sino mediante un sorteo que se celebrará una vez finalizado el plazo.

Precios y sedes de cada final

La final de la UEFA Champions League 2026 se disputará el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría). De las 61.400 entradas, 39.000 se destinan directamente a los aficionados y al público general. Cada club finalista recibirá 17.200 localidades y los precios van desde los 70 euros de la categoría 'Fans First' hasta los 950 euros de la Categoría 1, con opciones intermedias de 180 y 650 euros.

En cuanto a la final de la UEFA Europa League, esta tendrá lugar el 20 de mayo en el Beşiktaş Park de Estambul (Turquía). Para este evento, se ponen a disposición de los seguidores 27.500 de las 37.500 entradas totales, con un reparto de hasta 11.000 para cada equipo. Los precios son de 40 euros ('Fans First'), 65, 160 y 240 euros.

La final de la UEFA Conference League se celebrará el 27 de mayo en el Leipzig Stadium (Alemania), con entradas desde 25 euros, hasta los 190. Por su parte, la final de la UEFA Women's Champions League será el 23 de mayo en el Ullevaal Stadion de Oslo (Noruega), y contará con los precios más asequibles, partiendo desde los 20 euros y llegando hasta los 70

Nuevas medidas contra la reventa

Para las finales de las competiciones masculinas, la UEFA ha introducido medidas adicionales para reducir el riesgo de reventa no autorizada. Los solicitantes seleccionados en el sorteo deberán registrarse con el teléfono móvil que usarán para acceder al estadio, ya que la entrada del comprador será intransferible.

Aquellos compradores que no puedan asistir al partido tendrán la opción de revender sus entradas a su valor nominal a través de una plataforma oficial de la UEFA. Además, en todas las finales se ofrecen entradas de accesibilidad para espectadores con discapacidad al precio de la categoría más económica, incluyendo una localidad gratuita para un acompañante.