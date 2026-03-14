"Ha nacido una quinta, y a lo mejor un día recordamos este partido como el origen de la 'Quinta de Thiago o de Palacios'"

El Real Madrid ha derrotado con contundencia al Elche (4-1) en el estadio Santiago Bernabéu, un resultado que le permite meter presión al Barcelona en la lucha por LaLiga. El conjunto blanco, a pesar de contar con hasta diez bajas y el desgaste del último partido de Liga de Campeones, encarriló el encuentro en la primera mitad con goles de Antonio Rüdiger y Fede Valverde.

Nace una nueva 'Quinta'

El partido ha sido una reivindicación de la cantera madridista. Álvaro Arbeloa movió el banquillo en la segunda mitad y terminó el encuentro con siete canteranos sobre el césped, entre ellos Thiago Pitarch, César Palacios y Yáñez, asistente del tercer gol. Un hecho que ha llevado al colaborador de Tiempo de Juego, Guille Uzquiano, a afirmar que "ha nacido una quinta". Uzquiano ha añadido que "a lo mejor, día recordamos este partido como fundacional de la quinta de Tiago, o de Palacios, o del que más".

@LALIGA Los jugadores del Real Madrid celebrando el tercer gol ante el Elche

La genialidad de Arda Güler

La segunda parte avanzó con el gol en propia puerta del canterano Manuel Ángel, pero el momento cumbre llegó al final. Arda Güler desató la locura en el Bernabéu con una obra de arte. El joven talento turco vio al portero adelantado y firmó un golazo espectacular con un disparo desde más de 60 metros que cerró la goleada y la fiesta blanca.