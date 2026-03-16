José Luis Oltra sustituye a Jon Pérez Bolo en el banquillo del Huesca

La Sociedad Deportiva Huesca ha confirmado en la mañana de este lunes la rescisión del contrato de Jon Pérez Bolo y su cuerpo técnico al frente del primer equipo tras la derrota de este domingo por 5-3 ante el Málaga en La Rosaleda.

La derrota deja al club aragonés en descenso, a tres puntos de la salvación que marca el Leganés. Por este motivo, el Huesca considera que "el club asume esta decisión como un paso necesario para relanzar la situación deportiva del equipo tras los últimos meses de competición.

"Desde la SD Huesca queremos expresar nuestro agradecimiento a Jon Pérez Bolo y a Mere Hermoso por la dedicación y el profesionalismo mostrado durante su etapa en el club, deseándoles el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales", recoge el comunicado del club oscense.

Bolo era el segundo entrenador del Huesca en la temporada. Llegó al Huesca el pasado mes de noviembre en sustitución de Sergi Guilló.

nuevo entrenador

Horas después, la Sociedad Deportiva Huesca ha confirmado que ha alcanzado un acuerdo con José Luis Oltra para que el técnico valenciano se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo azulgrana hasta el final de la presente temporada. Llega acompañado de Francisco Blasco como segundo entrenador.