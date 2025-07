La reflexión de Mapi Vilas con el papel de Montse Tomé como seleccionadora española en la Eurocopa femenina: "Si se quedó..."

España e Inglaterra se enfrentaban este domingo en Basilea con el objetivo de coronarse como campeonas de Europa. La selección española ha completado una gran Eurocopa y, tras ganar a Alemania en semifinales, se plantó por primera vez en una final en la que puede seguir haciendo historia si conseguía levantar el título ante un combinado inglés que quería revalidar el título que ganó en Wembley en 2022.

Y para ello, Montse Tomé sorprendió dándole la titularidad a Athenea del Castillo y dejando en el banquillo a Claudia Pina, que había sido titular en todos los partidos hasta el momento. Mientras que Sarina Wiegman, por su parte, saltó al terreno de juego con su once de gala.

ESPAÑA DOMINA Y ENCUETRA EL GOL EN LA PRIMERA PARTE

Las dos selecciones salieron a por la victoria desde el pitido inicial y en los primeros compases de partido tanto Cata Coll como Hampton evitaron el gol en varias ocasiones. España fue creciendo con el paso de los minutos y llegaba cada vez con mayor facilidad a la portería defendida por Hampton. Esther y Aitana Bonmatí probaron suerte con dos disparos. Sin embargo, la ocasión más clara la tuvo Hemp, que robó el balón a Olga Carmona y se plantó sola ante una Cata Coll que achicó espacios y no permitió marcar a la extremo.

EFE Mariona Caldentey le agradece a Ona Battle el gran centro que le puso en el gol que anotó en la final de la Eurocopa femenina ante Inglaterra

El partido tenía un gran ritmo y en el minuto 25 una gran combinación española se convirtió en el 0-1. Athenea filtró un gran pase para que Ona Batlle centrara al corazón del área, lugar en el que apareció Mariona Caldentey para enviar el balón al fondo de la red con un cabezazo imparable.

INGLATERRA Y LOS PENALTIS PONEN FIN AL SUEÑO DE ESPAÑA

El gol no cambió el guion del partido, pero sí hizo que ambos combinados levantaran el pie del acelerador. Y al descanso se llegó sin más ocasiones de gol. Tras el paso por vestuarios, Inglaterra sabía que debía marcar pronto para seguir con vida en la final y lo consiguió en el minuto 56, cuando Alessia Russo batió a Cata Coll con un gran cabezazo para poner el 1-1 en el electrónico.

La reacción de España no se hizo esperar y comenzó a asediar la portería defendida por Hampton. Las de Montse Tomé no encontraban el premio del gol y la seleccionadora decidió mover el banquillo en busca del triunfo, que ya solo podía llegar en la prórroga o en la tanda de penaltis.

PA / Cordon Press Los aficionados ingleses celebran el triunfo de su selección en la Eurocopa

Y en la fatídica lotería desde los once metros, España se quedó sin su primera Eurocopa femenina. Cata Coll detuvo dos lanzamientos, pero sus paradas no fueron suficientes. Hampton también paró dos penaltis y el fallo de Salma Paralluelo en el cuarto lanzamiento hicieron campeona a una Inglaterra que revalida la Eurocopa que ya ganó en 2022.

la crítica de mapi a montse tomé

A la conclusión de la final, tanto Rubén Parra como Mari Paz Vilas analizaron la derrota de la selección española y también el papel de Montse Tomé como seleccionadora durante la retransmisión de Tiempo de Juego.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Salma Paralluelo, cabizbaja tras fallar el penalti en la final de la Eurocopa femenina

"Yo no estoy de acuerdo con algunas decisiones de Montse Tomé, pero es que tampoco se puede estar de acuerdo con todo", explicaba Parra. Y añadía: "No creo que haya ninguna locura. No me ha gustado el cambio de Alexia o que no haya jugado Martín Prieto. Pero España ha llegado a al final de la Eurocopa siendo la mejor selección y jugando el mejor fútbol del torneo".

Mapi, por su parte, se mostró algo más crítica y dijo: "Puedo estar más o menos de acuerdo con Montse, pero es verdad que España ha sido la mejor del torneo y ha llegado a la final".

Y agregaba para finalizar: "El fútbol es para mí el deporte más injusto. Pero voy a ser un poco dura. Montse no es que se ganara el puesto, pero ha mejorado desde los Juegos Olímpicos hasta ahora. Y si entonces se quedó, ahora debe quedarse porque va en mejor línea".

