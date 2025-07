Cañizares pide la renovación de Montse Tomé como seleccionadora tras caer en la Eurocopa: "La RFEF está en deuda"

La derrota de la selección española femenina ante Inglaterra en la final de la Eurocopa 2025 ha abierto el debate sobre la continuidad de Montse Tomé al frente del banquillo. En la tertulia de Tiempo de Juego, con voces habituales como Joseba Larrañaga, Santi Cañizares, Gonzalo Miró, Guillermo Uzquiano, Tomás Guasch y Miguel Rico, la mayoría de los analistas coincidieron en que la caída en la tanda de penaltis no debe ser el motivo para poner en duda su labor al frente de un equipo que rozó el triplete histórico tras ganar el Mundial y la Nations League.

La Federación debe decidir

El más contundente fue Santi Cañizares, que pidió abiertamente a la RFEF que renueve a la seleccionadora: "La federación está en la obligación moral de renovarle", aseguró el exguardameta. En su opinión, no se puede juzgar a Tomé solo por una tanda de penaltis: "Vamos a ver si es que ahora hemos ganado todas las Eurocopas por 6-0", ironizó, cuestionando que se valore negativamente un torneo en el que España dominó a sus rivales.

El conjunto dirigido por Tomé cayó ante la vigente campeona, Inglaterra, en una final igualadísima disputada en Basilea. España se adelantó con un gol de cabeza de Mariona Caldentey, pero las inglesas empataron y llevaron el encuentro hasta los penaltis, donde brilló la portera Hannah Hampton, decisiva para que las ‘Lionesses’ revalidaran su corona.

Tomé, en el centro del debate

La conversación en Tiempo de Juego reflejó la división existente sobre la figura de Montse Tomé, aunque predominó la defensa de su continuidad. Cañizares insistió: "No la sigo al cien por cien, no la conozco, pero no entiendo que alguien pueda discutirla simplemente por los resultados". Para el exinternacional, la selección "jugó mejor, fue superior y cayó en los penaltis", lo que no debería empañar el desempeño de Tomé en el torneo.

Miguel Rico también se alineó con esta visión: "Puede que haya motivos para cesarla, yo lo desconozco, pero lo que estoy seguro es que por este partido no". Por su parte, Gonzalo Miró criticó que decisiones tan relevantes se basen en un único resultado: "No me parece serio ni en la selección española ni en un club de fútbol", señaló, apuntando que el desenlace del campeonato no debería condicionar el futuro de la seleccionadora.

EFE La entrenadora española, Montse Tomé, durante la final de la Eurocopa Femenina 2025 que disputan este domingo España e Inglaterra el el St. Jakob Park de Basilea

En el debate también surgió el recuerdo del despido de Jorge Vilda, tras ganar el Mundial. "El campeón del mundo lo echamos", recordó Tomás Guasch con sarcasmo, añadiendo que en España "todo esto es de cachondeo". Juan Gato subrayó que "aquí se condena a la gente por tomar decisiones", en referencia a los cambios realizados por Tomé, como la salida de Alexia Putellas en los últimos minutos.

El futuro de la seleccionadora sigue siendo una incógnita. Su contrato finaliza en agosto y, según apuntó Joseba Larrañaga, "es algo que tendrá que decidir la Federación". No obstante, en el entorno de la RFEF ya circulan informaciones que apuntan a su posible salida, algo que Guasch consideró probable: "Yo por lo que he leído, creo que se la cargan".

EFE La entrenadora española, Montse Tomé, en el St. Jakob Park de Basilea (Suiza), horas antes de la final de la Eurocopa Femenina 2025 que disputan este domingo España e Inglaterra

Tras un campeonato donde España demostró ser una de las mejores selecciones de Europa, y a pesar de la amargura de perder una final en los penaltis, el debate está servido: ¿merece Montse Tomé seguir al frente? Para Santi Cañizares, la respuesta es clara: "Está en deuda con ella la Federación".