La reacción de Mbappé a las tres de la mañana a su gol anulado por un fuera de juego milimétrico

Este sábado a Mbappé le volvieron los fantasmas de la temporada pasada en la que le anularon dos tanto igual que en su partido contra el Barcelona en la jornada 11 de LaLiga, partido en el que el Barça terminó imponiéndose 0-4.

Esta vez, le han vuelto a anular dos tantos, aunque el rival de enfrente era diferente, sino que era el Mallorca. Aunque el segundo resultó algo más claro, el primer fuera de juego terminó con la paciencia de los madridistas que cantaron a coro "corrupción en la federación".

En el minuto seis de partido, un magnífico pase largo de Trent plantó solo al delantero francés tras un gran control y terminó la jugada en el palo corto de la portería defendida por Leo Román. A pesar de que toda la grada celebró el gol de Mbappé, Valjent pidió que se anulara la jugada por un fuera de juego.

De hecho, tras un minuto de revisiones, Sánchez Martínez, llamado por Pulido Santana, en el VAR y Melero López en el AVAR, terminó levantando la mano para que el gol no subiera al marcador. En principio, algo por lo que no debería haber polémica por el fuera de juego semiautomático. El problema llega con el frame escogido, ya que la realización de la televisión no marca en una misma toma el momento del pase de Trent y la posición de Mbappé.

De hecho, el propio jugador ha publicado en sus historias, a las tres de la mañana, la revisión del VAR en la que se ve cómo solo está en fuera de juego por centímetros.

captura de pantalla Milimétrico fuera de juego de Mbappé

Además, muchas de la quejas llegan también por la mínima parte que tiene el galo en fuera de juego. Algo que recuerda mucho a la polémica que hubo con un fuera de juego de Lewandowski donde un gol no salió al marcador por una pequeña parte del dedo de la bota.