Scaloni no se olvida de una perla del Sevilla: "Forma parte de una lista que seguimos"

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, ha confirmado este lunes en la rueda de prensa previa al partido contra Zambia que sigue de cerca a una de las jóvenes perlas del Sevilla FC. El técnico ha dejado claro que Joaquín Martínez Gauna, más conocido como "Oso", está en su radar para futuras convocatorias de la albiceleste.

Una perla sevillista en el radar

Preguntado por este jugador, Scaloni ha sido claro: "Es seleccionable". El técnico ha añadido que lo ha seguido en varios encuentros importantes. "Hemos visto varios partidos, ha jugado muy bien contra el Betis, ha entrado bien y forma parte de una de una lista que seguimos", ha detallado.

LaLiga Oso, tras su gol en el Barcelona-Sevilla

Emocionado por la lesión de Panichelli

La comparecencia también ha tenido un momento muy emotivo cuando Scaloni ha hablado de la grave lesión de Joaquín Panichelli. El delantero del Estrasburgo ha sufrido una rotura del ligamento cruzado y se perderá el Mundial. "Es muy difícil. Hemos hablado con él", ha explicado el seleccionador.

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Scaloni ha relatado que el encuentro con el futbolista fue "muy, muy emotivo" y ha elogiado su actitud. "No lo merecía él, no lo merece ninguno, pero él particularmente es un laburante de esto", ha afirmado, antes de verse superado por la emoción y tener que cortar su intervención.

La lesión de Joaquín Panichelli frena la progresión de una de las grandes promesas argentinas. Tras brillar en el Mirandés y formarse en River Plate, se había convertido en la estrella de la Ligue 1 con 16 goles en 27 partidos para el Estrasburgo, atrayendo el interés de clubes como el Chelsea o el AC Milan.