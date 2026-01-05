Juanma Castaño se sorprende ante el dato que demuestra el problema que evidencia en el Real Madrid la falta de gol: "Creo que históricamente jamás había visto esa diferencia"

El Real Madrid goleó 5-1 al Real Betis en un partido del que se habló mucho en el posterior 'Tertulión' de Tiempo de Juego dado que muy pocos hablaron de una posible mejora en el equipo de Xabi Alonso a pesar del resultado holgado ante el equipo verdiblanco.

Manolo Lama recordó un dato que aportó el periodista Miguel Ángel Díaz durante la retransmisión del partido en la Cadena COPE, y que hace alusión directa a la carencia de gol que hay en el Real Madrid. Y es que, quitando a Mbappé, que está en unas cifras sensacionales (29 goles), el resto del equipo lleva unos registros bajísimos: Vinicius suma cinco goles; Bellingham, también cinco; Güler y Gonzalo, tres goles. Y tan solo dos goles llevan Rodrygo y Camavinga.

Son cifras que engloban a todas las competiciones oficiales en las que ha participado el Real Madrid hasta la fecha.

El dato sobrecogió a Juanma Castaño: "¡Un momento! Yo no había visto esa diferencia. Creo que históricamente el Real Madrid jamás habría había visto esa diferencia entre el primero y el segundo máximo goleador", exclamó.

GONZALO MIRÓ NO ENTIENDE EL DEBATE MBAPPÉ-GONZALO

Para Gonzalo Miró, que se vio "quizás, solo en este barco", no se entiende el debate de tener que meter a Gonzalo en el once por su hat-trick frente al Betis porque su titularidad implicaría mover o "sacar a un tío que hace 30 goles en lo que va de temporada, o lo que puede ser 60 goles en un año". Y por mucho que pueda moverse el dibujo o las posiciones en el campo, no entiende la necesidad de que "Mbappé se aleje de la posición en la que ha estado jugando ahora de una manera".