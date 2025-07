El 'mea culpa' de Aitana Bonmatí tras perder en la final: "Pido perdón, asumo mi fallo, no la he podido meter"

Aitana Bonmatí no se cansó de pedir perdión en declaraciones a Televisión Española, nada más terminar la final de la Eurocopa Femenina.

Casi recién "vaciada, un poco en shock", antes de pedir perdón por primera vez "por mi fallo, asumo la responsabilidad, pero no lo he podido meter".

Coincide con casi todo el mundo que ha seguido esta Eurocopa en que España ha sido "superior en cuanto fútbol, y superior al rival", pero en fútbol "a veces esto no es suficiente".

"Al final, trabajamos muy duro para días como este. Nos pasó lo mismo a las del Barcelona con la Champions, y ahora con esto. Pero no siempre se puede ganar", analizó.

Dentro de esa superioridad por parte de las jugadoras de Montse Tomé frente a Inglaterra, Bonmatí cree que España pudo "haber eleegido mejor los centros, también las zonas de remate... Yo creo que nos ha faltado eso. En equipo, no hay culpas de nadie", remarcó.

Tampoco dudó en afirmar que "el fútbol es cruel porque en un día se decide todo o nada", pese a que se pueda jugar bien.

No quiso terminar sin volver a pedir perdón por todos aquellos rincones de España, que no han sido pocos, donde se han juntado muchas personas para disfrutar de la final de la Eurocopa: "Me sabe mal porque no lo hemos podido conseguir, mucha gente está entusiasmada con nosotras. También porque, al final, ganar suma gente. En el fútbol, si no ganas, no engancha tanto. Pero si ganas, sí que suma. Lo siento, puedo decir que volveremos".

"Somos una generación de oro, hay mucha gente joven, y vuelvo a pedir perdón por mi parte en nombre del equipo porque seguro que estamos jodidas primero por nosotras por toda nuestra gente pero también por toda la gente que nos sigue", finalizó tras pedir perdón una tercera vez.