Huijsen, baja contra el Betis

El Real Madrid se enfrenta este domingo al Betis en el partido de la 18ª jornada de Liga en la que será baja Kylian Mbappé, que será duda en la Supercopa que disputará el equipo esta semana. A esta ausencia se suma la de Huijsen, que este sábado no ha podido entrenarse con sus compañeros y que Miguel Ángel Díaz ha confirmado que finalmente será baja por "una sobrecarga en el recto".

El Real Madrid está obligado a ganar para disminuir la ventaja de siete puntos que tiene el Barcelona sobre él, después de la victoria de los azulgranas ante el Espanyol.

El central internacional con España se quedó en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva del Real Madrid y no saltó al césped en una sesión que arrancó con 40 minutos de retraso. Tras el análisis en vídeo del rival y un inicio de trabajo en el gimnasio, el grupo de jugadores del Real Madrid que cerró la preparación del duelo liguero ante el Betis estuvo marcado por las ausencias de Mbappé, Huijsen, Éder Militao, Trent Alexander-Arnold y Brahim Díaz, que se encuentra disputando con Marruecos la Copa África.

Carvajal, que completó el viernes una parte del entrenamiento en dinámica de grupo y aumentó el ritmo de trabajo el sábado, deja atrás la artroscopia a la que fue sometido en la rodilla derecha a finales de octubre. Su objetivo es tener minutos en la Supercopa de España el próximo 8 de enero y Xabi Alonso debe decidir si ya es convocado para LaLiga.

Mbappé trató en el interior de las instalaciones el esguince en la rodilla izquierda que le impedirá jugar contra el Betis y también son baja por lesión Militao y Trent, a la espera de que el club blanco informe sobre la dolencia de Huijsen y Xabi Alonso comparezca en rueda de prensa.