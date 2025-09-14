Grupos de manifestantes violentos cortan el recorrido de la Vuelta en el centro de Madrid

Las manifestaciones propalestinas están cortando diversos tramos del recorrido de la Vuelta Ciclista a España en el centro de Madrid.

La Policía está realizando cargas contra los manifestantes con el objetivo de despejar el recorrido de los ciclistas, especialmente en las inmediaciones de la línea de meta de la última etapa de la Vuelta.

Con el recorrido variado sobre la marcha, manifestantes palestinos saltan las vallas y ocupan la calzada con lanzamiento de objetos a la Policía, que está interviniendo en varias zonas de la capital.