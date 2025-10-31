División entre los madridistas sobre la forma de recibir a Vinicius: del aplauso porque "el cambio no tenía ningún sentido", al "va siendo hora de que el Bernabéu le haga entender que no es el dueño del Real Madrid"

La relación de Vinícius Jr. con la grada del Santiago Bernabéu ha sido objeto de debate en el programa 'Deportes COPE', donde se ha planteado cómo reaccionaría el público ante un eventual gesto de arrepentimiento del jugador. Sobre la mesa se ha puesto la idea de una disculpa pública por parte del brasileño, una acción que, según los aficionados merengues, sería bien recibida.

Una afición exigente

Se ha recordado que la afición del Real Madrid es conocida por su alto nivel de exigencia, hasta el punto de haber "pitado hasta a Cristiano Ronaldo" en el pasado. Por ello, se considera que el público madridista no sería "intransigente" y acogería con aplausos un acto de contrición por parte de Vinícius, independientemente de su carácter.

Ya va ser hora de que el Bernabéu le haga entender a Vini que no es el dueño y señor del Real Madrid" Aficionado del Real Madrid

El debate ha subido de tono al señalar que un cambio de actitud en el futbolista es necesario, ya que su comportamiento reciente "no tenía ningún sentido".

En este sentido, una de las opiniones más contundentes ha sido que "ya va ser hora de que el Bernabéu le haga entender a Vini que no es el dueño y señor del Real Madrid", una frase que refleja la percepción de que el jugador necesita una lección de humildad por parte de su propia afición.