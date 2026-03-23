Griezmann viaja a Estados Unidos para cerrar su fichaje por el Orlando City

Horas después del derbi entre el Real Madrid y el Atlético que se llevó el conjunto blanco por 3-2, el jugador colchonero Antoine Griezmann es noticia por lo que pueda pasar el próximo año.

Tal y como ha podido confirmar nuestro compañero Antonio Ruiz, Antoine Griezmann ha recibido la autorización del club para viajar a Orlando aprovechando los días libres que tiene el equipo debido al actual parón de selecciones.

La idea es que pueda cerrar su fichaje por el Orlando City a partir de la próxima temporada y se incorporaría este verano a su nuevo equipo. Por tanto, el jugador galo acabará la temporada en el Atlético, con la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en el horizonte y la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el FC Barcelona.

Esta postura ya la confirmó hace unos días Griezmann tras la victoria en el Metropolitano ante el Tottenham: "Yo estoy muy bien aquí, estoy disfrutando mucho".

El delantero francés añadió en declaraciones a Movistar+ que su rendimiento hablaba por sí solo: "Yo creo que lo que hago en el campo habla por por mí solo". Con estas palabras, el francés reafirmaba su compromiso con el club.

Anoche, Griezmann ha podido disputar su último derbi liguero en el que fue titular y jugó 57 minutos antes de ser sustituido por Sorloth.