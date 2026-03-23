En Alemania, sitúan a Edin Terzic como relevo de Ernesto Valverde en el banquillo del Athletic para la próxima temporada

En Alemania ya dan por hecho que tienen al candidato número uno para suplir la temporada que viene a Ernesto Valverde como entrenador del Athletic Club.

En concreto, Sky Sports asegura que quien mejor posicionado está para dirigir al equipo bilbaino a partir del 1 de julio es Edin Terzic.

Según este medio alemán, Edin Terzic es el principal favorito para el puesto de entrenador para el Athletic. Además, aseguran que las conversaciones entre el técnico germano y el club vasco están "muy avanzadas". Terzic sería el candidato del actual presidente Jon Uriarte, que debe esperar todavía a que concluya el plazo en el que podría presentarse otro aspirante a la presidencia, lo que obligaría a abrir un proceso electoral este verano.

Lo único claro es que la no continuidad de Valverde, anunciada por el propio técnico, deja ese punto de incertidumbre por saber quién llevará la manija del primer equipo la temporada 2026-2027.

Terzic dirigió al Borussia Dortmund en dos etapas: una, de enero a junio de 2021, antes de pasar a ocupar el puesto de secretario técnico del club bávaro. Luego, regresó al banquillo del BVB por dos temporadas: 22-23 y 23-24.