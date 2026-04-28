El CD Colunga, de 3ª RFEF, tramita la ficha de Ángel Mateos, un portero de 70 años

El CD Colunga ha dado de alta a un futbolista de 70 años: Ángel Mateos. Pero, tal como anuncia el club asturiano, no se trata de un alta cualquiera: "No estamos ante un récord ni ante una excentricidad. Estamos ante un reconocimiento"

"Mateos representa exactamente lo que defendemos en el CD Colunga: pasión, constancia, respeto por el fútbol y una forma de vivir el deporte que va más allá de la edad"

"La edad es secundaria. Lo importante es la actitud, el cuidado y el compromiso con el deporte"

"Hablamos de una persona que ha sido minero, que ha dedicado su vida al trabajo y al fútbol, que ha ayudado toda la temporada a nuestros porteros".

"Esto no va de números, va de valores".

"Si alguien se queda solo con la edad, se está perdiendo lo importante".

"Esto es recuperar la esencia del fútbol, reconocer a las personas que lo dignifican y demostrar que hay otra manera de hacer las cosas".

"Mateos no juega por tener 70 años".

"Juega porque se lo ha ganado", finaliza el comunicado que ha compartido el Colunga a través de sus redes sociales, al que ha acompañado con una fotografía del portero montada con inteligencia artificial.

EL CD COLUNGA, EQUIPO DEL GRUPO 2 EN 3ª RFEF

El CD Colunga es equipo del grupo 2 de la Tercera RFEF, y a falta de dos jornadas para el final, el equipo ocupa el centro de la tabla, completamente salvado y lo suficientemente lejos de los puestos de playoff como para que los dos encuentros que le restan sean prácticamente intrascendente para sus intereses.

Ángel Mateos nació el 14 de septiembre de 1955 en Turón (Asturias). Su carrera discurrió bajo las porterías de varios clubes asturianos, llegando a ser el portero titular del Caudal que militó en Segunda División B en la temporada 1987-1988.

Se retiró del fútbol semiprofesional a los 38 años en el Santiago de Aller, en la temporada 1993-1994.

La idea del cuerpo técnico es la de que Mateos, en reconocimiento a su trayectoria, pueda vestirse de corto el próximo 3 de mayo en el duelo liguero frente al CD Praviano.