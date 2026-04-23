El Barça pierde a Lamine Yamal, pero España no

Malas noticias para el Barcelona, que tendrá que jugarse el título de Liga sin su gran estrella. Lamine Yamal, lesionado en el partido ante el Celta de este miércoles, no jugará más lo que queda de temporada, pero si lo hará en el Mundial. El extremo sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le tendrá de baja el mes que resta de competición.

El futbolista, eso sí, estará disponible para la concentración mundialista. España no debuta en el torneo hasta el 15 de junio ante Cabo Verde (18:00 horas). Le quedan, por tanto, casi dos meses para ponerse a punto. No jugará más, eso sí, en una Liga que finaliza el fin de semana del 23/24 de mayo.

comunicado del barcelona

"Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial".