"No es normal en un jugador de 18 años, como es Lamine Yamal, una lesión muscular de este nivel"

El debate sobre la exigencia del calendario en el fútbol de élite ha vuelto a abrirse en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño, a raíz de unas declaraciones de Rodri Hernández. El centrocampista de la Selección Española ha reflexionado sobre el desgaste, no solo físico, sino también mental, que sufren los jugadores, una advertencia que el programa ha hecho extensible a jóvenes talentos como Lamine Yamal.

Rodri, en una entrevista para Dazn, ha confesado el agotamiento que sintió tras la conquista de la Eurocopa. "Yo, cuando acabo esa Eurocopa, que que que ganamos y demás, yo ya tenía un desgaste muy, muy grande, más a nivel físico, a nivel mental", ha asegurado el futbolista. Sus palabras ponen de manifiesto una realidad que preocupa en el vestuario.

El jugador ha sido muy claro sobre la necesidad de gestionar los esfuerzos para alargar su carrera. "En algún momento tenía que empezar a a decir, o paramos o o no llego a los 32, ¿no?", ha afirmado. Rodri ha señalado que es una tesitura que vivirán muchos futbolistas de su generación y las venideras, insistiendo en la importancia de "saber dosificar, porque el cuerpo, pues, tiene un límite y todos tenemos una fecha de caducidad, ¿no?".

La advertencia a Lamine Yamal

A raíz de esta reflexión, el periodista Roberto Morales ha extrapolado la situación al caso de Lamine Yamal y ha puesto una alarma sobre la lesión y la edad del jugador: "No es normal en Lamine Yamal, con tan solo 18 años, una lesión muscular de este nivel".

Juanma Castaño, después, hizo un cálculo importante: "Faltan 14 años para que Lamine tenga 32 años". Esta perspectiva ha abierto el debate sobre el futuro del joven extremo y la cantidad de grandes torneos que podría disputar: "¿Cuántos mundiales puede jugar y cuántas europeas puede jugar Lamine Yamal en su vida?".

El director de El Partidazo de COPE ha insistido en la importancia de que el jugador se cuide para poder tener una carrera longeva y exitosa. Para ilustrar su punto, ha establecido un paralelismo con el tenista Carlos Alcaraz. "¿Tú crees que Alcaraz puede forzar Roland Garros, destrozarse la muñeca, a lo mejor, por jugar Roland Garros, cuando tiene 22 años?", ha cuestionado, sugiriendo que la visión a largo plazo es fundamental para los deportistas de élite.