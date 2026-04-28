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La IFAB aprueba que los jugadores que se tapen la boca en un enfrentamiento con un adversario podrán ser sancionado con tarjeta roja
A partir del próximo Mundial, los futbolistas que se tapen la boca en una discusión podrán ser expulsados tras la polémica entre Vinicius y Prestianni.
Madrid - Publicado el - Actualizado
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La UEFA cerró todo el asunto entre Prestianni y Vinicius con un fuerte castigo al jugador argentino del Benfica. Le impuso una sanción de 6 partidos, tres de ellos están sujetos a que no repita su comportamiento en los próximos dos años. Además, se considera que el primero ya lo cumplió cuando fue suspendido provisionalmente para el partido de vuelta en el Bernabéu.
Esta polémica se vivió en el partido de ida entre el Benfica y el Real Madrid en Lisboa, cuando Prestianni se dirigió a Vinicius con la boca tapada y el brasileño denunció que le había llamado 'mono'. Y la IFAB ha reaccionado aprobando por unanimidad que los jugadores que se tapen la boca en un enfrentamiento con un adversario podrá ser sancionado con tarjeta roja
Esta medida empezará a aplicarse casi de inmediato ya que lo veremos a partir del próximo Mundial, que se disputará este verano en Estados Unidos, Canadá y Méjico.
Como se acordó en la asamblea general anual del IFAB celebrada en febrero, estas decisiones son el resultado de las consultas que ha llevado a cabo la FIFA con todos los grupos de interés principales.
Jugadores que se tapen la boca cuando se encaren a los adversarios A discreción del organizador de la competición, se podrá sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca cuando se encaren a un adversario.
Jugadores que abandonen el terreno de juego en señal de protesta contra una decisión del árbitro A discreción del organizador de la competición, el árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en señal de protesta contra una decisión del árbitro. Esta nueva regla también se aplicará a los miembros del cuerpo técnico que exhorten a los jugadores a que abandonen el terreno de juego.
En un principio, se declarará la derrota del equipo que provoque que se suspenda el partido.
polémica prestianni - vinicius
En aquel encuentro, tras marcar el 0-1 en Lisboa, el brasileño se acercó al colegiado del choque, el francés François Letexier, para indicarle que Prestianni le había insultado de forma racista tras haber iniciado con él una discusión.
El árbitro procedió a activar el protocolo para estos casos y el partido se detuvo durante una decena de minutos para reanudarse posteriormente. Prestianni negó en todo momento haber insultado de forma racista a Vinícius Jr., mientras que el delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, aseguró ante los medios que había llamado a su compañero 'mono' hasta en cinco ocasiones. Semanas después, en una entrevista con Telefe, Prestianni confirmó que le había llamado "maricón". "Para los argentinos es un insulto normal. Me tratan de racista cuando jamás lo fui ni lo seré. Para nosotros los argentinos es un insulto normal decir 'cagón' o 'maricón'", apuntó.