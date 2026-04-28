La IFAB aprueba que los jugadores que se tapen la boca en un enfrentamiento con un adversario podrán ser sancionado con tarjeta roja

La UEFA cerró todo el asunto entre Prestianni y Vinicius con un fuerte castigo al jugador argentino del Benfica. Le impuso una sanción de 6 partidos, tres de ellos están sujetos a que no repita su comportamiento en los próximos dos años. Además, se considera que el primero ya lo cumplió cuando fue suspendido provisionalmente para el partido de vuelta en el Bernabéu.

Esta polémica se vivió en el partido de ida entre el Benfica y el Real Madrid en Lisboa, cuando Prestianni se dirigió a Vinicius con la boca tapada y el brasileño denunció que le había llamado 'mono'. Y la IFAB ha reaccionado aprobando por unanimidad que los jugadores que se tapen la boca en un enfrentamiento con un adversario podrá ser sancionado con tarjeta roja

Esta medida empezará a aplicarse casi de inmediato ya que lo veremos a partir del próximo Mundial, que se disputará este verano en Estados Unidos, Canadá y Méjico.

Como se acordó en la asamblea general anual del IFAB celebrada en febrero, estas decisiones son el resultado de las consultas que ha llevado a cabo la FIFA con todos los grupos de interés principales.

Jugadores que se tapen la boca cuando se encaren a los adversarios A discreción del organizador de la competición, se podrá sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca cuando se encaren a un adversario.

Jugadores que abandonen el terreno de juego en señal de protesta contra una decisión del árbitro A discreción del organizador de la competición, el árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en señal de protesta contra una decisión del árbitro. Esta nueva regla también se aplicará a los miembros del cuerpo técnico que exhorten a los jugadores a que abandonen el terreno de juego.

En un principio, se declarará la derrota del equipo que provoque que se suspenda el partido.

polémica prestianni - vinicius

En aquel encuentro, tras marcar el 0-1 en Lisboa, el brasileño se acercó al colegiado del choque, el francés François Letexier, para indicarle que Prestianni le había insultado de forma racista tras haber iniciado con él una discusión.

Prestianni, en el supuesto insulto a Vinicius en el Benfica - Real Madrid