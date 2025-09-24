COPE
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

TIEMPO DE JUEGO

La explosión de Rubén Martín, narrador del Atlético-Rayo, con el golazo de Pep Chavarría: "¡El gol de LaLiga!"

Pep Chavarría se sacó un zurdazo imparable para Oblak en el añadido de la primera parte

Rubén Martín narra el gol de Pep Chavarría en el Estadio Metropolitano para Tiempo de Juego
Javier Jurado

Cuando estaba a punto de alcanzarse el final de la primera parte del partido entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, se produjo uno de los que, a buen seguro, será uno de los mejores goles de la temporada 2025-2026 en LaLiga.

Rubén Martín, narrador en Tiempo de Juego, se quedó absolutamente asombrado: "¡Es el gol de LaLiga! ¡Dios Santo, qué zapatazo se saca, 30 metros de la portería de Oblak! ¡Un zurdazo impresionante que vuela y se cuela en la mismísima escuadra derecha de la portería del Atlético de Madrid! ¡Qué chicharrazo de Chavarría!"

El lanzamiento es limpio, no toca en ningún jugador que pudiera desviar la trayectoria, pero el futbolista del Rayo golpea tan fuerte y tan alto, que entra por la escuadra. Además, el balón va cogiendo velocidad y altura a medida que se acerca a la portería defendida por Jan Oblak.

Los propios compañeros de Pep Chavarría Bueno, tardaron sus compañeros y el banquillo en reaccionar, porque yo creo que no se lo creían que sacara ese zapatazo Pep Chavarría que llevó al silencio del Metropolitano. Yo, como soy así brutito, es que son los goles que más me gustan. O sea, un castañazo desde tan lejos, imparable.

